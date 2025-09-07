Milei perdió y buscó consuelo en las fuerzas del cielo: responsabilizó al "aparato peronista" de su derrota

La jornada electoral bonaerense dejó un mensaje claro: Javier Milei sigue actuando como un nene mimado que llora cuando pierde en un juego. Con casi el 47% de los votos, Fuerza Patria le sacó más de 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que solo logró imponerse en las secciones quinta y sexta.

El presidente llegó al búnker libertario acompañado por su hermana Karina y con un discurso impreso bajo el brazo. Sin embargo, cuando los números no fueron los esperados, la rabieta fue tal que se negó a subir al escenario. Solo lo hizo después de que la presión interna y externa se volviera insoportable.

Mientras que hace apenas tres días el oficialismo agitaba en redes el grito de "Nunca más", hoy se enfrentan a una realidad incómoda: la derrota. Y Milei, fiel a su estilo, no dio la cara en un primer momento. El encargado de recoger el guante fue Sebastián Pareja, presidente de LLA en Buenos Aires, quien habló en representación del mandatario.

"El pueblo bonaerense cumplió con el deber cívico de votar. Me parece que termina siendo muy sano para la democracia ", fueron sus primeras palabras tras el triunfo opositor. La ausencia de Milei no pasó desapercibida: ¿vergüenza, incapacidad para controlar su bronca o simplemente falta de respuestas a las políticas que dejaron afuera a jubilados, estudiantes y trabajadores de la salud?

Sebastián Pareja dio la cara por Javier Milei

El presidente, incapaz de sostener la mirada de su propio electorado, prefirió refugiarse en las "fuerzas del cielo" antes que asumir la derrota con madurez política. Mientras tanto, Pareja intentó poner paños fríos: "Por supuesto que tenemos autocrítica, y por supuesto que la vamos a llevar a cabo. Creemos que esa crítica tiene que ver con ocho procesos electorales distintos".

Más tarde, ya sin escapatoria, Milei apareció en el escenario: "Buenas noches a todos los presentes un gran agradecimiento a los fiscales que todavía siguen trabajando y a todos los que han puesto el hombro en esta elección".

El presidente continuó: "Hoy hemos tenido una clara derrota, y si alguien quiere reconstruir y salir adelante lo primero que hay que hacer es aceptar los resultados", dijo de manera contundente.

Sin nombrar a Fuerza Patria, intentó justificar la caída acusando al "aparato peronista" que gobierna hace más de 40 años, como si la culpa estuviera siempre afuera y nunca en sus propios fracasos: "Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente y por lo tanto tal como veníamos señalando recurrentemente este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos", dijo.

En lugar de asumir que sus políticas de ajuste no convencen, Javier Milei eligió el camino fácil: victimizarse, descalificar a sus rivales y esconderse detrás de un discurso celestial. Y así un presidente que se comporta como un niño caprichoso no solo pierde elecciones: pierde credibilidad aunque prometió no volver a repetir errores una vez que estén los resultados finales.