La AFA se planta y denuncia operetas mediáticas en un incendiario comunicado

En un comunicado contundente, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expuso públicamente la campaña de difamación dirigida contra la institución y dos de sus máximos representantes: el presidente Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

La entidad rechazó enérgicamente las publicaciones recientes en medios de comunicación que, afirma, son "tendenciosas y carentes de sustento", además de señalar un evidente intento de deslegitimación y desestabilización institucional.

Claudio "Chiqui" Tapia

El comunicado detalla que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, designada como agente comercial para asuntos económicos y comerciales en el exterior. Este vínculo contractual, asegura la Asociación, ha sido sometido a exhaustivos análisis judiciales tanto en Argentina como en los Estados Unidos, sin que se detectaran irregularidades. Sin embargo, el empresario Guillermo Tofoni, quien promovió denuncias judiciales contra la AFA y sus autoridades, no parece resignarse ante los fallos desfavorables.

De acuerdo con la AFA, Tofoni impulsó una denuncia vinculada al sponsoreo y organización de partidos amistosos de la Selección Nacional en China. En dicha causa, tanto Tapia como la institución fueron sobreseídos en septiembre de 2023, decisión confirmada posteriormente por instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024.

Edificio de la AFA

A pesar de estos fallos firmes, la AFA denuncia que ciertos medios de comunicación continúan replicando las acusaciones iniciales sin informar sobre los sobreseimiento: "El expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos", enfatiza el comunicado.

Además, señala que el empresario contó con el respaldo del Gobierno Nacional, específicamente del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona, quien habría avalado las demandas de Tofoni mediante cartas firmadas como representante del Estado.

Mariano Cúneo Libarona

La AFA también menciona que Tofoni promovió una denuncia contra TourProdenter LLC ante tribunales estadounidenses, pero este proceso fue rechazado y archivado recientemente, reafirmando la legalidad del vínculo comercial entre ambas partes. Pese a ello, la Asociación lamenta que algunos comunicadores insistan en alimentar una narrativa basada en "viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios".

En la misma línea, la AFA explica que resulta preocupante que frente a fallos judiciales definitivos se continúe difundiendo información no verificada. "La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo", concluye el comunicado.