La bandera de Malvinas, los dichos de Messi y el pedido por Lali: el enfrentamiento de Milei con "La Scaloneta"

La bronca del presidente Javier Milei contra los futbolistas de la Selección argentina de fútbol que este domingo jugarán la Final del Mundial 2026 contra España está más alta que nunca. Luego de criticar que sacaran una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" tras ganarle a Inglaterra, crecieron las versiones de un encono particular que el libertario tiene contra Lionel Messi por haber hablado de la gente "que no llega a fin de mes". Además, ahora se sumó que ellos quieren a su archirrival Lali Espósito para cantar el himno.

Lo del "trapo" fue tan evidente que hasta lo llevó a hablar con la prensa para criticar la decisión. "Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos y berretas", lanzó en Radio Mitre. "No hay que caer en eslogans berretas, populistas, nacionalistas rancios", agregó más adelante, en relación a una bandera que logró que hasta en el mismísimo Reino Unido de Gran Bretaña volviera la discusión acerca de la soberanía nacional sobre las islas.

Pero lo que más bronca le dio al libertario fueron las declaraciones de Messi ante TyC Sports. "Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo o que no llega a fin de mes, que la vive peleando", le confesó a quien lo entrevistaba.

Según profundizó durante este viernes el periodista de El Destape Jon Heguier, acreditado en Casa Rosada, las declaraciones del rosarino le dolieron mucho a él y a todo el Gobierno nacional. "Estas palabras al Presidente no le gustaron para nada", aseguró. De acuerdo a su versión, a partir de ahí decidió enviar al flamante vocero Adrián Ravier a una entrevista con Infobae, para -sin mencionarlo- hacer referencia a lo que había dicho.

"No coincidimos en el Gobierno de esto de que la gente no llega a fin de mes. Es una frase que muchos mencionan, que no dudo que hay gente que no llega a fin de mes. Decirlo en general da la sensación de que todo el mundo está en la misma realidad. Nosotros tenemos datos para mostrar que la pobreza y la indigencia vienen cayendo mucho", aseguró el ex diputado nacional en el mano a mano que tuvo en el sitio de noticias.

Sin embargo las diferencias no se quedaron allí. Luego de que el pedido para que cante Espósito el himno el domingo en Nueva Jersey ganaran fuerza en las redes sociales, desde la Rosada se jugaron a que sea cualquiera menos ella, que está enfrentada a la figura presidencial desde antes de que asuma el mandato. Los futbolistas están a fondo con las cábalas y quieren respetar que vuelva a repetir, como lo hizo en Qatar 2022. "Está la alternativa que piden los jugadores que es la que no quiere el Presidente de la Nación: Lali Espósito", aseguraron en el streaming AZZ. Según informaron, Milei dijo que aceptaba a cualquiera menos a ella.