Las tres razones divinas por las que Milei no crucifica a Adorni: el milagrito político entre Karina y Santiago Caputo

El gobierno de las fuerzas del cielo donde Javier Milei gobierna con la furia de los profetas y con la pasión de los predicadores, Manuel Adorni parece haberse convertido en una especie de santo patrono del gabinete; el Jefe de Gabinete no puede estar más presionado tanto por la burda explicación sobre su declaración jurada y tras la endeble explicación sobre un patrimonio que crece más rápido que la fe cristiana. Pero, ¿por qué Milei y compañía le sostienen la vela con tanta devoción?

Las tres razones sacras que explican este fenómeno celestial, según consultaron desde la agencia Noticias Argentinas tienen que ver sobre todo con que Adorni sería algo así como la pata divina de la mesa libertaria: es una de las "cuatro patas" de la mesa donde se decide el destino del país.

Manuel Adorni

Según fuentes del Gobierno, su papel estratégico lo convierte en una especie de apóstol libertario, alguien que se ganó la confianza de los lúgubres hermanos Milei, especialmente de Karina, la hermana todopoderosa del presidente.

En este altar político, Adorni es el confesor ideológico, es quien lleva la batalla cultural de La Libertad Avanza y quien tiene los secretos mejor guardados de presidencia; es " Está recontra firm e. No lo van a correr (...) es una de las cuatro patas de la mesa de toma de decisiones", expresaron desde los adentros del gobierno mileísta.

"Soy un tipo honesto", una de las frases más repetidas por Adorni durante la entrevista con La Nación

Pero, en el universo Milei, donde las conspiraciones abundan, entregar a Adorni sería como traicionar la fe libertaria. " Milei jamás lo va a entregar al sistema que reclama su salida ", dicen desde la Rosada, como si se tratara de un mártir destinado a resistir las presiones externas.

Las críticas mediáticas y los pedidos opositores son vistos como intentos de crucifixión política, y Milei está decidido a proteger a su hombre. En este relato épico, Adorni es casi un símbolo de resistencia contra los "fariseos" del sistema, todos aquellos que no hacen lugar a sus explicaciones casi pecaminosas sobre los ahorros "en negro" y los más de 500 mil dólares en un pendrive.

Javier y Karina Milei junto a Santiago Caputo

La tercera razón es más bien un verdadero milagro: Adorni es el único punto de acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo, esos dos titanes del gobierno que parecen vivir en una especie de guerra fría infinita. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, Adorni es el puente que une a estos dos polos opuestos, el mediador celestial que mantiene el equilibrio interno. Sacarlo del gabinete sería como desatar el Apocalipsis libertario, y nadie quiere ver eso, al menos no todavía.

Mientras tanto, Manuel Adorni sigue en su puesto e incluso lidera reuniones políticas dentro de La Libertad Avanza en medio de pedidos de renuncia y cuestionamiento del arco político opositor aunque rodeado por la fe del presidente y la de su hermana quienes no parecen querer soltarle la mano. Por ahora, lo único claro es que en el gobierno de Javier Milei, todavía queda mucha vela por sostener.