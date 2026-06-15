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¡Escándalo!

Manu Urcera confiesa que le regaló una moto a su hijo de 2 años: "Lo ayudó mucho"

Al momento, Nicole Neumann no dijo ni una palabra.

15 Junio de 2026 11:18
 Manu Urcera, Nicole Neumann y Cruz
 Manu Urcera, Nicole Neumann y Cruz

El piloto de automovilismo Manu Urcera desató una verdadera polémica tras confesarse en el programa de Juana Viale. Durante la entrevista, el flamante padre habló sobre su experiencia con la paternidad junto a Nicole Neumann, con quien comparte la crianza de su pequeño hijo Cruz, de apenas dos años.

Sin embargo, lo que parecía ser una charla amena y familiar se convirtió en un escándalo cuando Urcera confesó el insólito regalo que le hizo a su hijo: una moto.

 Manu Urcera y Nicole Neumann
 Manu Urcera y Nicole Neumann

"Ya le compré una moto, ahora va a cumplir dos. Se la trajo Papá Noel. Le puse rueditas y anda, le gusta", soltó el piloto, desatando una mezcla de asombro y críticas tanto en el estudio como en las redes sociales. 

Urcera intentó justificar su decisión asegurando que la moto es eléctrica y que ya había probado algo similar con su sobrino: "Lo ayudó mucho con el equilibrio para andar en bicicleta", explicó pero para nada calmó las aguas. 

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Además, trascendió que Cruz no solo tiene esta moto, sino también una bicicleta sin pedales que, según el piloto, "le gusta mucho usar en su casa". Por su parte, Nicole Neumann optó por no referirse directamente al tema del polémico regalo, aunque antes sí había destacado la dedicación de Urcera como padre: "Es un padrazo, muy comprometido con la crianza", aseguró la modelo en una oportunidad. 

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