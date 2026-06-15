El mensaje de Taty Almeida para los jóvenes que se hizo viral tras su muerte: "Son los que..."

El aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se convirtió el 18 de abril de 2025 en un espacio donde el tiempo pareció detenerse. Allí, entre aplausos y lágrimas, Taty Almeida, la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, recibió el título de doctora honoris causa, la máxima distinción académica que otorga la UBA. A sus 95 años, su presencia irradiaba una fuerza que desafiaba las décadas y los dolores acumulados.

Sentada en su silla de ruedas, con el emblemático pañuelo blanco, símbolo de resistencia y memoria, Taty fue el centro de una ovación que resonó como un eco colectivo de gratitud. Su historia, marcada por la desaparición de su hijo Alejandro en 1975, es una brújula para las nuevas generaciones que buscan justicia en un país que aún carga las cicatrices del terrorismo de Estado.

Taty Almeida

"En mí están todas las Madres: las que aún están, las que no están pero siempre van a seguir estando", expresó con una voz firme, cargada de amor y determinación, palabras que hoy, a casi 24 horas de su muerte, resuenan fuerte en los corazones de quienes la amaron y la admiraron .

El reconocimiento académico fue además un acto profundamente humano. Las palabras del rector Ricardo Gelpi resonaron como un llamado urgente en tiempos donde los discursos de odio y el negacionismo amenazan los valores democráticos. Pero fue Taty quien, con su sabiduría forjada en el dolor y la resistencia, dejó una enseñanza imborrable: "Militancia es compromiso. Compromiso que han tomado tantos jóvenes, que son nuestra esperanza. Ustedes son los que van a continuar luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia ".

Cada frase suya parecía contener siglos de historia y un futuro por construir. En un momento cargado de melancolía y verdad, recordó que quedan pocas integrantes de aquella generación fundadora: "Quedamos tres Madres, nada más, y dos Abuelas", dijo, dejando entrever la fragilidad del tiempo. Pero lejos de rendirse ante el paso de los años,Taty reconoció: "Ya hemos pasado la posta. De a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie ".

Así, Taty Almeida recuerda que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no tiene fin, que trasciende generaciones y se renueva en cada joven que decide abrazar el compromiso. En su última aparición pública, dejó claro que su vida no fue solo suya, sino parte de una causa colectiva que seguirá viva mientras haya quienes la defiendan.