Caso Agostina Vega: las fallas del sistema judicial cordobés que la condenaron a muerte

El brutal femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, desata una profunda preocupación entre los sectores feministas en particular pero también en la sociedad en general respecto al flaco funcionamiento del sistema judicial argentino.

En una entrevista exclusiva con BigBang , el abogado penalista Dr. Juan Manuel Duarte Carvalhosa analizó los avances en la causa, las implicancias legales y el contexto social que rodea este crimen todavía estremece al país.

El femicidio de Agostina Vega sigue sumando datos clave para reconstruir qué ocurrió

Agostina desapareció el pasado 23 de mayo tras ingresar a la vivienda de Claudio Barrelier, un conocido de su entorno familiar, en el barrio Cofico y, días después, su cuerpo fue hallado en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra. Las investigaciones apuntan a Barrelier como el principal acusado del femicidio, y actualmente se encuentra detenido.

Además, otras dos personas, Soledad Andreani y Osvaldo Fassetta, enfrentan cargos por encubrimiento agravado, acusados de colaborar en el ocultamiento de pruebas y el traslado del cuerpo.

Claudio Barrelier

En los últimos días, la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón avanza con nuevos operativos en la vivienda de Barrelier, peritajes y análisis de pruebas clave pero, a pesar de los progresos, las dudas sobre la actuación de la justicia persisten.

Sobre la situación del principal acusado y los agravantes del caso, Duarte Carvalhosa señaló: "En principio la imputación más grave -porque siempre los fiscales van por la más grave a la más atenuada, a la más leve- es el femicidio, eso es lo que se está investigando como acusación principal. Comprobando ese hecho, el fiscal ya tiene la pena de prisión perpetua, que la prevé el código en el artículo 80 en el inciso 11. Yo lo que veo ahora en la situación actual es que hay participación criminal, así está configurado pero, ¿qué es? En sencillas palabras es gente que estuvo involucrada en el hecho y que no es solamente en el caso de Agostina, no podría ser solamente Claudio Barrelier, sino que además intervinieron otras personas que colaboraron en la conclusión del hecho", explicó.

Dr. Juan Manuel Duarte Carvalhosa

El abogado también subrayó la gravedad de las acciones de los presuntos encubridores: "Si fue accesorio, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo: si es alguien que colaboró y que hay alguien que dice que lavó el auto, o sea, borran pruebas y un montón de otros elementos, sí puede tener la misma pena, incluso el traslado del cuerpo, la ocultación de la evidencia. Eso es una colaboración esencial en el hecho, o sea es terrible. Pero ya por el homicidio ya es gravísimo".

El Dr. Duarte Carvalhosa también reflexionó sobre la actuación judicial en este caso y sobre cómo se aplican los marcos legales internacionales en situaciones de femicidio y esa carátula que parece pender de un hilo. Sin embargo, el letrado dejó un punto claro: "Nosotros en sudamérica tenemos la Convención Belém do Pará, que es una convención que se celebró en Brasil. Los jueces tienen que atenerse a esa convención que habla de las cuestiones de violencia de género. O sea, que si un juez de primera instancia no tiene ese criterio, después la Cámara sí lo va a tener y si no, la Corte lo va a tener. Es una convención que adhirió la Argentina: puede ser que un juez no tenga ese criterio, pero después la cámara o la corte lo va a enderezar", dijo llevando tranquilidad.

Familiares y amigos piden que se esclarezca el caso del femicidio de Agostina Vega

Sin embargo, expresó su preocupación respecto a algunos aspectos del caso: "A mí me llama la atención que los representantes de la víctima estén a favor del trabajo del fiscal. Por lo general, a mí lo que sí me dan la práctica es que no están conformes porque apareció muerta. En este caso, lo mejor hubiese sido que esa chica hubiese aparecido viva. O sea, que el homicida tuvo el suficiente tiempo para realizar alguna acción que pudiera encubrir el hecho ".

En la misma línea, cuestionó ciertas actitudes observadas durante el proceso: "El fiscal habló bien de los perros, que habría que premiarlos porque el fiscal parecía que por el momento se reía. Entonces la periodista (Laura Vilches) le dijo: 'Mire, usted tiene que ser un poco más respetuoso, estamos hablando de un homicidio'. Yo pienso igual que la periodista; sigue siendo un hecho terrible".

Más allá del análisis técnico-legal del caso, Duarte Carvalhosa también reflexionó sobre las raíces sociales de estos crímenes atroces: "Tenemos un país machista, una sociedad machista. Nuestra sociedad es violenta, habla un poco de eso. Habla un poco de las agresiones públicas de nuestros gobernantes", expresó con contundente.

A medida que avanzan las indagatorias y pericias forenses, se espera que la Fiscalía solicite pronto la elevación a juicio del caso. Según Duarte Carvalhosa: "Lo que tiene que pasar es que se hagan todas las indagatorias, allanamientos, detenciones... Una vez que se realiza todo eso, el fiscal tiene que pedir la elevación a juicio. Y ahí sortean otro juzgado que es el que va a juzgar y lo va a llevar a juicio oral. Se está formulando toda la prueba ahora. Ahora bien, en base a lo que estoy viendo, está bien que se pida explicaciones a cada uno".

Agostina Vega

Mientras tanto, Córdoba sigue conmocionada por este nuevo episodio de violencia extrema contra las mujeres. El caso Agostina Vega dejó expuestas las fallas estructurales del sistema judicial argentino aunque también las profundas raíces machistas y violentas esta sociedad todavía gobernada por la ultraderecha.