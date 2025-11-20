División Libertaria: Patricia Bullrich celebró en redes sociales la "edición limitada" de los DNI con su firma

Como si la Argentina no fuera un país cruzado por la falta de oportunidades y la desigualdad social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró a través de un posteo en las redes sociales que quienes hayan renovado su Documento Nacional de Identidad (DNI) durante la última semana lo tengan con la firma de ella detrás.

"DNI: BULLRICH VERSION. EDICIÓN LIMITADA. SIN STOCK", así bien en mayúsculas, comienza el tuit de la funcionaria que realizó durante la mañana en la red X (ex Twitter) de Elon Musk. "Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima", continuó, en la publicación que contó con flyer correspondiente del hecho.

Patricia Bullrich celebró la "edición limitada" con los DNI firmados por ella.

"Ahora le toca al Colo", aseguró al final del posteo, en relación a que ahora la firma que aparecerá será la del flamante ministro del Interior, Diego Santilli, a quien apodan de esa manera. La firma en ese tipo de documentos se reproduce de forma automática, una aclaración importante para quienes crean que el funcionario tenga que intercalar sesiones de autógrafos con negociaciones parlamentarias con los gobernadores.

Lo bizarro de la jugada recordó a esas anécdotas que mostraron en la serie argentina de Netflix División Palermo, en la cual también una funcionaria mujer se muestra moderna y con iniciativas de ese tipo. El problema es que la actriz que la encarna no gobierna de verdad ni da órdenes a las fuerzas de seguridad para golpear a las y los jubilados en el Congreso.

El posteo de Patricia Bullrich, a lo Tío Sam yanqui, reclutando espías para el DFI.

Por otro lado, el anuncio de la firma de Bullrich en el documento no puede ser leído sin recordar el escándalo por los problemas de impresión de 200 mil pasaportes durante la gestión libertaria. La motosierra afectó la tinta y tuvieron que pedir que los usuarios correspondientes los entreguen para comprobar cuáles presentaban imperfecciones, ya que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) admitió que no tenía forma de identificar cuáles estaban bien o mal.

Al mismo tiempo, el nivel de bizarro que tiene la utilización de flyers gráficos para anunciar esto por parte de ni más ni menos que la ministra de Seguridad, sólo es comparable con el reciente afiche en donde emuló al Tío Sam de los Estados Unidos para reclutar nuevos espías al servicio de la inteligencia del país.