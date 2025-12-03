La Coalición Cívica le marcó la cancha a Bullrich con la reforma del Código Penal y expuso su incoherencia respecto a 2012

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro y Mónica Frade salieron al cruce de los dichos de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien aseguró que había que conformar una comisión bicameral para cambiar el Código Penal, Según denunciaron, esto "violaría el debido proceso de formación y sanción de las leyes", ya que "las comisiones bicamerales carecen de facultad constitucional para sancionar y/o reformar leyes" porque estas deben tratarse con el "proceso bicameral regular". Además, le remarcaron el cambio de posición que tuvo en relación a 2012.

"Ante los trascendidos sobre la posible creación de una comisión bicameral para reemplazar el estudio y el trámite regular del nuevo Código Penal, con Frade presentamos una nota a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villaruel, a la senadora Bullrich, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al diputado Gabriel Bornoroni, advirtiendo que ese mecanismo, además de ser institucional y constitucionalmente improcedente, resulta abiertamente violatorio del procedimiento de formación y sanción de las leyes", escribió Ferraro en su cuenta de X.

El tuit de Maximiliano Ferraro en el que cuestionó el pedido de Bullrich de tratar en comisión bicameral el Código Penal

Para el diputado "lilito" esto es de mayor importancia porque se trata de "una norma estructural que define qué es delito, qué no lo es y qué penas corresponden", lo que significa "el corazón del sistema de responsabilidad penal del Estado".

"Las comisiones bicamerales carecen de facultad constitucional para sancionar y/o reformar leyes. El estudio de un proyecto de Código Penal no puede ser delegado ni concentrado en un órgano excepcional, sino tramitado conforme al proceso bicameral regular: a través del estudio y despacho de las comisiones permanentes de cada Cámara, y con intervención diferenciada y deliberación pública de la Cámara de origen y la Cámara revisora", remarcaron en el escrito presentado a las autoridades.

La carta de la Coalición Cívica para exponer la falsedad de Patricia Bullrich respecto a 2012

El recuerdo de 2012

Ferraro y Frade remarcaron la falta de coherencia de Bullrich en relación a la discusión que hubo en 2012, cuando en el marco de la reforma de los Códigos Civil y Comercial impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, juntos rechazaron el mismo procedimiento. "Advertimos, al igual que ahora, que este tipo de trámite irregular y exprés a través de una comisión bicameral altera la arquitectura republicana del proceso legislativo", reconocieron en la carta.

En ese sentido hasta recordaron los argumentos que esgrimió la actual senadora para rechazar la intención del kirchnerismo, el 4 de julio de 2012. "El dictamen no puede salir de la comisión bicameral. Las comisiones bicamerales no elaboran dictámenes. (...) Un código no puede ser discutido por quince senadores y quince diputados, votado a libro cerrado y sin participación de la sociedad, en un trámite que podría ser cuestionado", había asegurado Bullrich.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

"Al igual que en 2012, entendemos que avanzar con una comisión bicameral para la elaboración de un nuevo Código Penal significaría un retroceso institucional y abriría un precedente contrario al sistema republicano. La forma hace al contenido: un código aprobado bajo un procedimiento irregular dañaría su legitimidad democrática y su solidez jurídica", cuestionaron Maximiliano Ferraro y Mónica Frade en su escrito.