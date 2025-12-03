Represión a trabajadores que se manifestaron en contra del desguace del INTI bajo el gobierno de Javier Milei

La tensión se apodera de las calles y de los corazones de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tras la reciente decisión gubernamental de disolver el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SACM).

Esto representa un golpe directo a la estructura técnica del país y pone en jaque cientos de puestos de trabajo. El anuncio, publicado en el Boletín Oficial bajo el pretexto de una " modernización administrativa ", desató una ola de indignación y temor entre los empleados del organismo y en Argentina en general pues el gobierno de las fuerzas del cielo promete reducir su planta estatal en unos 28 mil trabajadores más.

Trabajadores del INTI resisten la motosierra

En un escenario cargado de bronca y desesperación, trabajadores del INTI tomaron la avenida General Paz a la altura de Constituyentes para manifestar su rechazo a esta medida. La protesta, que incluyó la quema de neumáticos, fue rápidamente reprimida por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes avanzaron con escudos y desalojaron a los manifestantes hacia la colectora. En uno de los forcejeos, las cámaras de C5N mostraron cómo un policía robó el celular de un trabajador que se había caído al piso.

Presentes estuvieron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que ya había anunciado -en una entrevista con BigBang- medidas de fuerzas sorpresivas ante la reforma laboral y la amenaza de cientos de miles de despidos.

Un policía le robó el celular a un trabajador del INTI que estaba reclamando. Lo increparon y dijo que no se lo robó, que se cayó al piso y que entonces se lo quedó jajajsj reprimen por 500 lucas y chorean en el acto para compensar. Los buenos son los de azul pic.twitter.com/jZDArZ4U1P — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) December 3, 2025

Además de ganar las calles, los trabajadores representados por Rodolfo Aguiar alzaron su voz en un comunicado oficial, que difundieron en redes sociales advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras del cierre del SACM: "Los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos, y vamos a protestar contra la reforma laboral", declaró Aguiar, secretario general de ATE, en diálogo con Crónica TV.

Aguiar también cuestionó la "motosierra" con la que el gobierno busca reducir un 10% la planta estatal, lo que afectaría no solo al INTI, sino también a organismos clave como el Conicet, la Anses y el Indec.

La situación es alarmante. Desde diciembre de 2023, ya se perdieron 60.784 puestos de trabajo en el Estado, lo que equivale a más de 83 despidos diarios. ATE advierte que las amenazas se intensificarán hacia fin de año, cuando vencen 70.000 contratos en la administración nacional: "Exigimos la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales", subrayó Aguiar.

El impacto del cierre del SACM trasciende lo laboral. Este servicio era fundamental para garantizar estándares técnicos y científicos en el país. Ahora, sus funciones pasarán al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados, una decisión que despierta sospechas sobre posibles intereses económicos detrás del desmantelamiento.

Represión en el INTI

Mientras tanto, ATE anuncia que las protestas continuarán con medidas sorpresivas en distintos puntos del país. La resistencia se mantiene firme frente a un gobierno que parece decidido a desmantelar no solo al INTI, sino también los derechos laborales y los pilares fundamentales del desarrollo nacional. La bronca crece y el futuro se torna incierto para miles de trabajadores que hoy sienten que sus voces son acalladas por una administración insensible y represora.