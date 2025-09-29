Los días en que Lilia Lemoine reconoció el vínculo de Espert con narcos: lo tildó de "valijero" gay

Las declaraciones de la diputada Lilia Lemoine sobre José Luis Espert en torno a los vínculos entre la política y el narcotráfico son realmente increíbles, pero en el gobierno de las fuerzas del cielo, cualquier estafa, relaciones sospechosas y coimas son moneda corriente, como lo son también los cambios de opinión de manera constante para sostener algunos candidatos o bien, hacerlos caer.

En una serie de episodios que combinan acusaciones directas, revelaciones polémicas y un cambio de postura que sorprende tanto como inquieta, la diputada y cosplayer Lemoine no solo calificó al economista de "valijero" y "traicionero", sino que también lo vinculó directamente con el narcotráfico y con el empresario Federico Andrés "Fred" Machado, un narco de renombre internacional.

Espert siendo bienvenido por Lilia Lemoine

Lilia, quien hoy forma parte del espacio político La Libertad Avanza (LLA), liderado por Javier Milei, no siempre fue aliada de Espert. En el pasado, la diputada se refirió al economista con palabras que difícilmente podrían ser ignoradas. En un audio viralizado de una entrevista con el periodista Baby Etchecopar, Lemoine afirmó: "Te gustan las personas que roban plata de campañas, que le roban plata a la gente, que son misóginos. Es una persona traicionera. Yo estuve desarmando tongos: se quedaron con plata de la campaña y tuvieron problemas con narco , eso lo sabés. ¿Te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Fue un balazo".

Estas declaraciones hacen referencia a un episodio ocurrido en agosto de 2019, durante la campaña presidencial de Espert por el Partido Despertar. Según relató el propio economista en una entrevista con Nancy Pazos, su vehículo fue atacado mientras transitaba por Puerto Madero: "Veníamos desde el norte para acá por Madero. Antes de llegar a Córdoba sentimos dos golpes muy fuertes del lado del conductor. El impacto se sintió fortísimo y si lo que tiraron le hubiera dado al conductor, hubiera sido gravísimo", dijo Espert en aquel momento. Aunque inicialmente se especuló que se trataba de piedras, las pericias confirmaron que fueron disparos. Según Lemoine, este ataque estaría vinculado a un supuesto conflicto entre Espert y grupos narcotraficantes.

El nombre de "Fred" Machado aparece en esta historia como un elemento clave. Este empresario argentino, acusado de liderar una red internacional de tráfico de estupefacientes, fue detenido en abril de 2021 en Neuquén y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria en Viedma, esperando su extradición a Estados Unidos. Machado utilizaba avionetas para transportar drogas y las rentaba a otros criminales del rubro, consolidando su posición como uno de los principales actores del narcotráfico en la región.

Lo más inquietante es que la camioneta blindada en la que Espert se trasladaba durante su campaña pertenecía a Machado . Según documentos judiciales norteamericanos, el narco habría realizado pagos al economista en el marco de sus actividades ilícitas. Uno de estos pagos, registrado el 1° de febrero de 2020, consistió en un giro de US$ 200.000, y se detalla bajo la carátula de "cómplice" en la contabilidad secreta de la organización criminal liderada por Machado.

Espert y Fred Machado

En otro momento de sus críticas hacia Espert, Lemoine lo calificó como "valijero", es decir implica el manejo irregular de dinero proveniente de actividades ilícitas. En un video difundido en redes sociales, la diputada expresó: " Hace meses que vengo avisando que es un valijero . Bueno, él acaba de declararlo en persona. Mis más sinceras condolencias a todos los adolescentes que tanto él como Mechi reclutan y los mandan a atacar a otras personas y después los descartan".

Además, Lemoine no dudó en utilizar ataques personales contra Espert y su entorno familiar. En un audio privado que luego se hizo público, afirmó: "La tapadera de Espert es Mechi. Mechi es una vieja fea que no coge y se viste para el orto. La mina es la más maquiavélica de todas. Fue ella la que armó el call center". Estas palabras refieren a María Mercedes González, esposa del economista.

Las acusaciones contra el economista de Milei no se limitan a las antiguas declaraciones de Lemoine. El dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia basada en una investigación propia que vincula al economista con la red liderada por Machado. Según Grabois, Espert habría jugado un rol activo en esta trama de corrupción y narcotráfico, junto con otros referentes libertarios como Javier Milei, Karina Milei y Victoria Villarruel.

La denuncia incluye pruebas documentales sobre los pagos realizados por Fred Machado a José Luis Espert y señala cómo estos vínculos habrían influido en la financiación de campañas políticas dentro del espacio libertario. Aunque hasta ahora no se han iniciado acciones judiciales concretas -contra quien siempre pide "cárcel o bala"-- por estas acusaciones, el caso sigue siendo materia de debate público y político.