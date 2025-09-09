La Flotilla Global Sumud fue atacada por un dron israelí en Túnez para evitar que lleve ayuda humanitaria a Gaza

El ataque por parte de un dron israelí a una de las embarcaciones que integra la Flotilla Global Sumud en la que viajan, entre otros, la activista ambiental Greta Thunberg, generó repudio a nivel internacional, por una nueva acción terrorista -esta vez internacional- realizada por el Estado de Israel. La misión internacionalista se encontraba en el puerto de Túnez, cuando un dron lanzó fuego sobre un tanque de combustible con el fin de hacerlo explotar, pero su tripulación pudo evitarlo.

Las imágenes son contundentes e innegables, por más que muchos sectores de la prensa internacional, en clara complicidad con el genocidio que perpetra el Estado de Israel contra la población palestina, lo pongan en duda. La bola de fuego que se ve descender a 10 metros de la barca Family en la cual además de de Thunberg viajaban otros activistas reconocidos como el brasileño Thiago Ávila y la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, fue además apreciada por la tripulación que cuidaba la barca a 200 metros del puerto.

En la flotilla van distintos integrantes argentinos, como el capitán Carlos "Cascote" Bertola, el diputado nacional del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano, la ex legisladora Celeste Fierro, y el militante de la Unidad Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) Ezequiel Peressini, quienes son parte desde estas latitudes de una misión que tiene el fin de derrotar el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza para hacer llegar alimentos a los cientos de miles de niños que padecen hambre.

La decisión de Israel de atacar la flotilla humanitaria se condice con las amenazas que desde el régimen de Benjamín Netanyahu habían hecho antes al respecto. Este ataque debería ser un escándalo por haber violado los límites geográficos de un país extranjero, aunque todo esto parece no importarle a la potencia, ya que unas horas atrás hasta se atrevió a atacar a líderes de Hamas en suelo qatarí, en una "flagrante violación de las leyes y normas internacionales", de acuerdo a lo señalado por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari.

Ezequiel Peressini y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, parte de la delegación argentina en la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda a Gaza.

La precisión de las fuerzas israelíes para llegar a objetivos tan lejanos sólo expone que la decisión de matar a 18 mil niños hasta el momento fue meditada y realizada de forma voluntaria. No es la única acción aberrante que cometieron desde Israel. En las últimas horas ordenaron a la población gazatí a evacuar la ciudad, tras confirmar el lanzamiento de una nueva avanzada terrestre en la que afirmaron que actuarán "con contundencia".

En diálogo con BigBang , Giordano repudió los últimos avances israelíes con el fin de realizar el genocidio étnico como el que llevan adelante desde el 7 de octubre de 2023. La invasión lleva más de 70 años, pero en el último tiempo la decisión de erradicar al pueblo palestino expuso la cara más cruenta del sionismo, la que está dispuesta a realizar las mismas atrocidades que el régimen nazi impulsó contra el pueblo judío en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial.

El ataque fue por parte de un dron que a 10 metros de altura lanzó un fuego"

¿Cómo fue el ataque contra la embarcación? ¿Cómo sigue la tripulación?

El ataque se produjo en la embarcación Family, que trasladó desde Barcelona a Túnez a Greta Thunberg, Thiago Ávila, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau, y otras personalidades. La embarcación estaba a 200 metros del puerto de Túnez. No estaba con las personas que venían navegando desde Barcelona, estaba con una tripulación de guardia.

¿La barca atacada podrá continuar?

El ataque fue por parte de un dron que a 10 metros de altura lanzó un fuego, que generó un pequeño incendio que fue apagado inmediatamente. No hay heridos, no hay daños más que en la embarcación . Por lo tanto, desde ese punto de vista, la barca va a ser reacondicionada para que pueda seguir adelante.

Greta Thunberg es una de las personalidades más destacadas que integra la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

¿Identifican a Israel como atacante?

El Estado sionista de Israel con sus cómplices y su maquinaria de guerra con drones, con helicópteros, con una tecnología de avanzada al servicio del genocidio y con el fin de intentar de aplacar a quienes levantamos la voz por la causa palestina, son los responsables de lo que ocurrió.

Si bien el sionismo es el autor de este golpe, eso hay que demostrarlo. ¿Tienen chances de hacerlo y conseguir un repudio a este ataque internacional?

El repudio ya ha sido unánime de todas las personalidades de la flotilla y de todo el pueblo de Túnez, que inmediatamente que se supo eso, hubo una autoconvocatoria en el puerto con centenares de personas solidarias con la flotilla, que fueron a repudiar el hecho. Se hizo una conferencia de prensa casi en la madrugada de ayer y hoy a las 10:30, en la cual estuvieron los representantes de la flotilla y de la embarcación, los representantes de la flotilla de Túnez, la relatora de la ONU Francesca Albanese, que viene condenando el genocidio israelí.

Bajo ningún punto de vista va a lograr que se frene el avance hacia Gaza"

El repudio ya ha sido contundente y no hay que demostrar nada de que esto es parte de la campaña a la que nos tiene acostumbrado el sionismo, porque ha habido ataques a flotillas anteriores y porque se da en el marco de que el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, ha tildado a todos los que somos parte de la flotilla global de terroristas. De manera que actúa en consecuencia.

Esto lo hace en un puerto alejado de Israel y de Gaza. Lo hace desde Túnez con el objetivo de amedrentar a la flotilla, diciendo que si sigue adelante esto es lo que puede pasar. Nosotros estamos preparados para enfrentar las provocaciones, los posibles ataques, la interceptación como ha hecho Israel en flotillas anteriores. Esto es lo que podía ocurrir. Ocurrió, pero bajo ningún punto de vista va a lograr que se frene el avance hacia Gaza.

Ezequiel Peressini y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, parte de la delegación argentina en la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda a Gaza.

¿El ataque fortaleció a la flotilla o la amedrentó?

Somos 20 embarcaciones que venimos desde el Estado español y de Barcelona, 20 que se suman en Túnez, y se habla de otras tantas que van a venir desde Italia. Por lo tanto estamos hablando de que vamos a ser alrededor de 60 embarcaciones. La mayor flotilla humanitaria por Gaza que se haya hecho en todos estos años. La última, la más importante y la más numerosa, fue de siete embarcaciones. Quiere decir que el sionismo israelí está nervioso, está preocupado, porque con 60 embarcaciones llegando a Gaza tiene que hacer todo un operativo de despliegue militar y demás para tratar de detenernos . Esa es la pelea que estamos dando. De manera que hoy por hoy el sionismo está desacreditado en el mundo, viene perdiendo la pelea política y mediática. Hoy son millones los que repudian el genocidio israelí, por eso estamos muy fuertes para seguir adelante y eso es lo que vamos a hacer y lograr.

El video es contundente, pero aun así sectores de la prensa hablan de presunto ataque. ¿Qué les genera eso?

Son sectores de la prensa pagada por Israel, que hablan de un presunto ataque. No ha sido un presunto ataque, ese ataque está probado, quienes estuvieron en la guardia cuidando esa embarcación vieron el dron, vieron cuando se desprendió el fuego. Son testimonios contundentes para probar el hecho. Sería bueno que los que están en contra de la flotilla prueben que esto no ha sido así.

Hoy son millones los que repudian el genocidio israelí, por eso estamos muy fuertes para seguir adelante"

Respecto a la seguridad, ¿cómo pueden mejorarla de cara a ataques terroristas de este tipo?

La flotilla no tiene el objetivo de enfrentarse militarmente a ninguna fuerza israelí. Tenemos todas las medidas de seguridad tomadas para cuidarnos en cada uno de los que somos parte de cada embarcación. Tenemos un capitán, marineros, médicos, hacemos guardias para cuidarnos y seguir adelante con todas las tareas que significa una embarcación.

La tarea cotidiana de la limpieza, de la alimentación, de cuidarnos por los mareos, por los vómitos y todo lo que significa navegar a mar abierto, durante tantos días. Eso es el cuidado que tenemos y lo que tendría que lograrse, no es mejorar lo que hacemos nosotros, que ya está 100% garantizado. Lo que hay que lograr es romper el bloqueo, y para eso los gobiernos deben dejar de ser cómplices de Israel y tomar medidas concretas.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano durante su jura en solidaridad con el pueblo palestino.

Un ejemplo ha sido lo que logró la movilización del pueblo del Estado español que con una movilización extraordinaria en Barcelona y en tantos lugares obligó a que Pedro Sánchez determine el embargo de armas a Israel. Eso ha sido fruto de la lucha y de la movilización. Lo que se está exigiendo es que los gobiernos de la Unión Europea hagan lo mismo, repudien la campaña de amedrentamiento, de amenazas, de ataques de Israel y garanticen la buena circulación con un cordón en aguas internacionales para que la circulación de la flotilla pueda seguir adelante sin interrupciones y demás.

¿Cómo continúa el viaje de la flotilla?

La flotilla va a seguir adelante representando a centenares de personalidades de 44 países en el mundo y, a su vez, a los millones en el mundo que se movilizan por la causa palestina. Con esa convicción vamos a seguir adelante y por eso estamos orgullosos de ser parte de esta flotilla, tanto desde Izquierda Socialista como de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI). Estamos orgullosos de ser parte de esta gesta histórica internacionalista en apoyo a Gaza.