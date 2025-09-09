Spagnuolo desesperado: podría presentarse como arrepentido y admiten que está "paranoico, angustiado e inquieto"

El caso, que ya inquieta a la Casa Rosada y amenaza debilitó al gobierno libertario, gira en torno a grabaciones filtradas en las que Diego Spagnuolo detalla un esquema de coimas con porcentajes distribuidos entre altos funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza. En dichas grabaciones, incluso se menciona a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria General de la Presidencia, como beneficiaria de un 3% del 8% exigido como coima.

La filtración de los audios fue un golpe fulminante para Spagnuolo, quien fue despedido inmediatamente por Milei en medio de una ola de indignación a lo largo y a lo ancho del país. Desde entonces, el caso ha estado bajo secreto de sumario, instruido por el fiscal federal Franco Picardi que busca determinar ni más ni menos si existió un esquema de corrupción vinculado a contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del programa Incluir Salud.

Diego Spagnuolo y Milei

Los números detrás del escándalo son impactantes: contratos por más de 55.000 millones de pesos y una licitación específica de 24.000 millones que puso bajo la lupa el rol dominante de Suizo Argentina en el suministro de medicamentos.

La posibilidad de que Spagnuolo se convierta en arrepentido surgió tras los movimientos legales de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina y señalados como piezas clave en el entramado de coimas.

Jonathan y Emmanuel Kovalivker

La defensa de los Kovalivker presentó dos pedidos: uno de nulidad del caso , argumentando que las grabaciones violan el derecho a la intimidad de Spagnuolo, y otro basado en la "cosa juzgada", alegando que ya se investigaron los contratos y se archivaron por falta de pruebas.

Este contexto llevó a los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, a solicitar una prórroga para definir su estrategia. Fuentes cercanas al ex funcionario revelaron que evalúa seriamente aferrarse a la figura del imputado colaborador, un movimiento de ajedrecista profesional que, en caso de hacerse real, podría desentramar el esquema de corrupción de una vez por todas.

Diego Spagnuolo junto a Karina Milei, Lule y Martín Menem

El ex titular de la ANDIS atraviesa un momento crítico. Quienes están cerca de él filtraron que está "paranoico, angustiado e inquieto". Según allegados, Spagnuolo siente que el gobierno nacional busca "hundirlo" como único responsable del escándalo y es esto último lo que alimenta la posibilidad de que se convierta en un arrepentido con todas la letras.

Aunque nada es tan fácil como parece: es que ara que su declaración sea válida, Spagnuolo deberá aportar información veraz y novedosa que permita avanzar en la investigación. Los acuerdos se firman con el Ministerio Público Fiscal y requieren la homologación del juez instructor. Todo indica que la decisión final se conocerá una vez que se levante el secreto de sumario, previsto para mediados de la próxima semana .

Diego Spagnuolo y Javier Milei

La gran incógnita es qué información podría ofrecer Diego Spagnuolo si decide convertirse en arrepentido. Lo cierto es que hasta ahora, no se formularon imputaciones individuales en su contra, ya que el fiscal Franco Picardi centraliza esfuerzos en fundamentar la investigación inicial. Sin embargo, las grabaciones filtradas sugieren que el ex funcionario libertario no actuó solo y que podría implicar a otros funcionarios de alto rango tales como Karina Milei y Lule Menem.