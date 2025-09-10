La Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza volvió a sufrir un ataque incendiario con drones

El terrorismo sionista volvió a golpear a la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sólo un día después del dron incendiario que disparó contra la embarcación Family, con un segundo ataque con una metodología similar que fue captado por las cámaras, cuando impactó contra la cubierta de la nave Alma, que navega bajo bandera británica. Esta vez tampoco hubo víctimas ni heridos.

"La Flotilla Global Sumud confirma que el 9 de septiembre, otro barco de nuestra flota -el 'Alma'- fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navega bajo bandera británica, sufrió daños por incendio en su cubierta superior. El incendio ya ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo. Se está llevando a cabo una investigación y cuando se disponga de más información se hará pública de inmediato", escribieron en un comunicado emitido por la flota humanitaria.

Al igual que la primera agresión, esta también fue registrada por las cámaras desde las cuales quedó en claro que lo ocurrido fue un ataque directo con armas militares de último modelo. La propaganda sionista y el aparato de amedrentamiento que funciona en todo el planeta para perseguir a quienes denuncian el genocidio que el Estado de Israel perpetra contra la población palestina, también metió la cola en Túnez.

Desde el país africano negaron el ataque que las cámaras pudieron revelar a las afueras del puerto Sidi Bou Said, ya que este significa una violación al espacio aéreo y territorio local. Entre ambas acciones, Israel mató con un bombardeo en Qatar a seis enviados palestinos que discutían una propuesta de paz con Estados Unidos (EE.UU). Esto significa que en sólo 24 horas realizó tres ataques en otros países sin enfrentar ningún tipo de sanciones.

La población de la Franja de Gaza fue amenazada para que se retire de sus tierras ante un nuevo ataque terrestre de Israel.

Al mismo tiempo, durante el martes pasado Israel advirtió a la población gazatí para que evacúe la Franja de Gaza, con la confirmación de una nueva ofensiva terrestre. La intencionalidad manifiesta de realizar un genocidio étnico contra la población palestina hace muchos años que dejó de ser una teoría conspirativa para transformarse en una confesión directa por parte del sionismo, que acumula videos de referentes que defienden el asesinato de niñas y niños, con la excusa contrafáctica de que el día de mañana serán futuros terroristas.

La Flotilla Global Sumud continuará durante estas jornadas su viaje a la Franja de Gaza sin importar este tipo de ataques realizados con el fin de amedrentar a los más de 400 tripulantes que buscan romper el cerco que Israel impone sobre el territorio palestino, y que evita que los medicamentos, la comida y la ayuda humanitaria llegue a la población gazatí.

Los más de 60 barcos que tienen planificado llegar al territorio invadido se encuentran apuntalados en el creciente repudio a la masacre sobre la población palestina, que se sintetizó en cientos de protestas y movilizaciones de todo el planeta. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la intervención de su alto comisionado ante el Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk, se preguntó: "¿Dónde están las medidas decisivas para prevenir el genocidio? ¿Por qué los países no hacen más para evitar crímenes atroces? La inacción no es una opción".