La interna libertaria estalló tras la victoria: Martín Menem se desmarcó de Santiago Caputo y pidió "autocrítica puertas adentro"

La euforia por la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) apenas logró disimular las tensiones que atraviesan al oficialismo. Detrás de las sonrisas y los cánticos en el Hotel Libertador, el Gobierno de Javier Milei enfrenta una disputa cada vez más visible entre las dos figuras que hoy concentran el poder real dentro del Ejecutivo: Karina Milei y Santiago Caputo. En medio de esa pulseada, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salió a pedir calma. "Algunos le dicen internas. Son diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad. No creo que todos pensemos lo mismo de cómo encarar una situación", sostuvo Menem.

En diálogo con radio Mitre, el presidente de la Cámara de Diputados buscó bajar el tono de los enfrentamientos. Pero, al mismo tiempo, marcó una línea crítica hacia la organización juvenil Las Fuerzas del Cielo, el espacio que responde directamente al asesor presidencial Caputo, que en los últimos días apuntó contra dirigentes libertarios a través de las redes sociales. "La autocrítica trato que sea adentro del vestuario. Salimos a jugar, jugamos todos para el mismo lado", pidió Menem, con tono de advertencia. Y añadió: "Tal vez la autocrítica es que esas diferencias de criterio se dieron a cielo abierto. No está bueno, tenemos cosas para corregir".

Las palabras del dirigente riojano llegan en un contexto de efervescencia interna. Aunque Milei logró un contundente 40,8% de los votos a nivel nacional y consolidó su mayoría legislativa, el oficialismo se encuentra dividido entre quienes atribuyen el triunfo a la "estrategia profesional" de Santiago Caputo y quienes reivindican el "trabajo territorial" encabezado por Karina Milei y el clan Menem. El propio Menem aprovechó la ocasión para destacar a su familia dentro del armado libertario: elogió la "tarea incansable" de Karina y la labor de su primo Eduardo "Lule" Menem, al que definió como "el brazo ejecutor, encargado del armado artesanal".

Un mensaje directo hacia el entorno de Caputo, que se adjudica el éxito de la campaña desde el acto del Movistar Arena en adelante. Mientras tanto, en los pasillos del poder libertario, la disputa por el control político del gobierno sigue abierta. "Esta es una victoria de Sebastián Pareja y José Luis Espert", ironizaba un caputista durante la noche del festejo, minimizando el rol del círculo de Karina. Del otro lado, las cuentas afines al clan Menem celebraban el triunfo con chicanas hacia el asesor estrella. "¿Dónde está Barry Bennet?", publicó en X la cuenta atribuida al titular de Diputados, en referencia al consultor norteamericano traído al país por Caputo.

Santiago Caputo tomó el control político.

El pedido de "unidad" de Martín Menem llega, además, en un momento de fragilidad institucional para el gabinete. Con dos renuncias sobre la mesa -ambas firmadas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que aun no concretó y aparentemente por ahora no concretará- y un Milei que oscila entre promesas de diálogo y gestos de intransigencia, el oficialismo se reacomoda en medio de una puja por la conducción política del proyecto libertario. En ese marco, el primo presidencial también aprovechó para ratificar su alineamiento con el rumbo económico del Gobierno y con las reformas que Milei planea impulsar en el Congreso.

Sin ir más lejos, Martín Menem Defendió la reforma laboral, a la que definió como un paso hacia "una mayor flexibilización" que, según dijo, permitirá "incrementar el personal registrado". "Hay una cultura, de años, de que uno entra a un laburo y se piensa que va a quedar toda la vida. La planta permanente... la vida funciona de otra manera", afirmó. Y completó con una frase que resumió la visión libertaria del mundo laboral: "Nos falta empezar a dar ese cambio cultural de asumir que uno no va a empezar ni a terminar en el mismo lugar toda la vida. Eso hace a una economía más capitalista que nos va a traer muchísima más prosperidad".

Karina Milei y Martín Menem

Sin embargo, el clima puertas adentro del Gobierno dista de ser próspero. Mientras el presidente se muestra hermético en el décimo piso del Hotel Libertador y los ministros evitan confirmar movimientos en el gabinete, las diferencias entre los armadores políticos del oficialismo amenazan con trasladarse al Congreso. "Se pasó una elección, fue exitosa, pero con la misma humildad tenemos que replantear decisiones a tomar. Bilardismo puro", dijo Menem. Su llamado a la unidad llama la atención, teniendo en cuenta que se trata de una fuerza que viene de salir victoriosa. Lo cierto es que La Libertad Avanza atraviesa una gran crisis de poder. Una interna que, lejos de apagarse, se reaviva al calor del éxito electoral y que pone a prueba la cohesión de un espacio donde las victorias, también, se disputan.