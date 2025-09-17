La quita de subsidios avanza: el Gobierno busca excluir de la Zona Fría a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza

El Gobierno nacional eliminó del Presupuesto 2026 el régimen de Zona Fría que subsidia la tarifa de gas en época invernal de más de 3 millones de hogares de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Ya lo había intentado el año pasado, pero las buenas relaciones con algunos de estos territorios lo evitaron. Ahora que nadie banca al proyecto de La Libertad Avanza (LLA), la decisión parece una vendetta.

Es un hecho que lo único que avanza en la Argentina es el ajuste y la represión a periodistas y jubilados todos los miércoles. Si bien la estrepitosa derrota en las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre supuestamente ordenaron de otra manera a la política nacional, desde la gestión libertaria no parecen haber cambiado sino más bien optado por el camino que promulga Santiago Caputo y las fuerzas del cielo: el de apretar con más fuerza.

El subsidio del gas se vio modificado.

Esta derogación ya había sido intentado en 2024, aunque no hubo éxito en aquel momento para terminar con el régimen que creó la Ley 25.565 a través de la cual se otorgan los subsidios en las tarifas de gas, y que luego fue ampliado por la Ley 27.637, para sumar algunos territorios más a los originales patagónicos y de la Puna. Según la legislación, el subsidio está vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. Aunque el Gobierno lo adelantó algunos años más.

El financiamiento de este subsidio es a través del fondo fiduciario para el consumo de gas, que sale de las tarifas de todo el país, a partir de un recargo del 6,60% del precio que se paga en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Lo más paradójico de esta decisión es que este fideicomiso es el único que se pudo mantener tras la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno oficializó las nuevas tarifas que vendrán el próximo invierno.

De acuerdo a datos de la consultora Economía y Energía, la cobertura del régimen alcanza a los 4,2 millones de usuarios residenciales, por lo que algunos territorios más de la región patagónica mantendrán el subsidio. En el Presupuesto 2026 se especificó que los únicos artículos derogados de la Ley 27.637 son el 4º, el 5º, el 6º, el 7º y el 8º. A su vez se establece que el recargo máximo del precio del gas en relación al sistema de transporte (PIST) puede ser del 7,5%, y que se podrá modificar en un 50% de acuerdo a si debe subir o bajar.

"Autorízase la afectación de fondos recaudados en función del régimen creado por el presente artículo, al pago de subsidio correspondiente a consumos de Usuarios del Servicio General P, de gas propano indiluido por redes de la región beneficiaria", deslizaron en el artículo 70 del Presupuesto enviado al Congreso. Es difícil que sea casualidad que justo se de después de que algunas provincias le den la espalda a Milei.