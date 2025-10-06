La renuncia de Espert y el caso Machado: una maniobra política en el ojo del huracán judicial

El diputado liberal José Luis Espert confirmó su renuncia a la postulación como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través de un comunicado difundido en su cuenta de X bajo el título "POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO". En ese texto, el economista aseguró: "Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla".

Con un tono defensivo, Espert justificó su decisión señalando que enfrenta una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando". Intentó también desmarcarse de las sospechas de vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado al afirmar: "No tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios".

La renuncia llega en el peor momento para el diputado, cuando el nombre Fred Machado -acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude financiero- vuelve a ocupar los titulares. El caso, con ramificaciones internacionales, pone incómodo al entorno presidencial y amenaza con salpicar a varios actores vinculados al espacio libertario. Espert, que asumió su banca en 2021 y la dejará en diciembre de 2025, perderá entonces los fueros parlamentarios que lo protegen de eventuales imputaciones.

La causa Machado, en tanto, avanza en los tribunales mientras la Corte Suprema de Justicia se prepara para resolver el pedido de extradición presentado por Estados Unidos. En esa decisión, el Poder Ejecutivo tendrá la última palabra: será el presidente Javier Milei quien deba firmar la entrega del acusado. Machado fue detenido en 2021 y cumple prisión domiciliaria en una finca de Viedma, Río Negro, mientras la Justicia estadounidense lo acusa de liderar una organización criminal.

De acuerdo con la investigación, la banca liderada por Machado habría lavado más de 250 millones de dólares. En 2022, el juez federal Gustavo Villanueva avaló su extradición, confirmando la gravedad de los cargos por conspiración para traficar cocaína, lavado internacional y fraude electrónico. Pero detrás de las maniobras judiciales aparece una figura clave: el abogado Francisco Onetto, ex compañero de fórmula de Carolina Píparo y hoy asesor jurídico de Milei.

Onetto, que años atrás integró el equipo político de Espert, fue quien presentó un recurso que demoró la extradición y obligó a la Cancillería a consultar nuevamente a Washington sobre la vigencia del pedido. La respuesta fue inmediata y contundente: Estados Unidos mantiene activa la solicitud. En los pasillos judiciales, la movida fue interpretada como una táctica dilatoria más que como un planteo de fondo. "Fue una jugada para ganar tiempo, pero el pedido sigue firme", señaló una fuente con acceso al expediente.

José Luis Espert, Patricia Bullrich y Javier Milei

La salida de Espert, que busca mostrarse como víctima de una persecución política, se produce cuando la trama entre el poder judicial y el gobierno libertario se tensa. En juego no está sólo su futuro personal, sino la credibilidad de una administración que hizo de la "transparencia y la ejemplaridad" su bandera discursiva.

La renuncia completa de José Luis Espert:

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO

Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.

En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos.

Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando.

A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios.

El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país.

Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone.

A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo: no se dejen psicopatear. Las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro.

El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo.