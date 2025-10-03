El diputado que estuvo en la Flotilla Global Sumud pidió por la libertad de los detenidos y denunció un "secuestro"

El Estado de Israel informó este viernes que los 473 tripulantes de la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por sus fuerzas militares cuando iba rumbo a la Franja de Gaza para quebrar el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la población, están detenidos en la prisión de Ktzi'ot. El diputado nacional Juan Carlos Giordano fue parte de la travesía hasta que por un problema de salud debió bajarse a la altura de la isla de Creta. Ya de vuelta en la Argentina, y desde la redacción de BigBang , el dirigente de Izquierda Socialista reclamó por la libertad de sus compañeros y el fin del genocidio.

"Las detenciones son ilegales por parte del Estado genocida de Israel, porque se trata de aguas internacionales, se trata de una flotilla pacífica que solamente lleva ayuda humanitaria", protestó el diputado por el Frente de Izquierda - Unidad (FITU), quien definió la acción bélica como un "acto de piratería, de secuestro y de ilegalidad". La cárcel en la que se encuentran, entre otros, los argentinos Ezequiel Peressini, Celeste Fierro y Carlos Antonio Bertola, está ubicada entre Gaza y Egipto, a unos 30 kilómetros de la frontera.

" La interceptación ha sido violenta bajo todo punto de vista ", remarcó el diputado, quien también denunció que en las imágenes que se vieron de las cámaras de seguridad "se han visto soldados israelíes apuntando la cabeza y haciendo un clic". La tortura psicológica que relata es dramática, aunque desde el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah) aseguraron que "todos los participantes se encuentran a salvo y que su moral es muy alta".

El aviso es bien recibido en el marco de la propaganda intimidante del ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien subió un video a sus redes sociales desde Ktzi'ot. "Como prometimos, los miembros de esta flotilla partidaria del terrorismo están en una prisión de seguridad. Los juegos se acabaron: están recibiendo el trato de terroristas por todos sus intentos y objetivos. Remeras de terroristas, tratos de terroristas. Quiero decir: esto es lo mínimo de lo mínimo. Esto es lo que prometí y así es que lo mantenemos", aseguró.

Giordano se salvó por pocos días de ser detenido por el Ejército de Israel, a partir de la indisposición médica que tuvo. "Empecé a perder la visión del ojo derecho, y ahí hay una regla de no arriesgar. Entonces, toda la Flotilla dijo que tenía que ir por protocolo a que me revise un médico", explicó. "La oftalmóloga constató que no podía seguir, por la posibilidad de perder un ojo, porque estaba comprometida la retina", agregó al respecto el dirigente, quien ahora debe hacer un tratamiento y quizás una cirugía.

El hecho de no haber podido completar su viaje, no impidió que la experiencia no lo haya marcado a Giordano, quien la definió como "apasionante en todo sentido, con los riesgos que significa". "Cuando embarcamos había un corralito donde había gente de un lado y de otro, y 200 metros hasta llegar a cada barco. Fue una cosa de esas que muy pocas veces te pasan en la vida. La gente que te aplaude, que llora. Eso fue una cosa impresionante", recordó.

No dejar pasar a algo tan humanitario, con el respaldo de millones, es un acto más del salvaje y criminal genocidio que está provocando Israel"

El cordobés fue parte de la tripulación del Sirius, "una embarcación que ya estaba para ser museo". "Había barcos que se compraron 10 días antes, que eran de pescadores. El capitán Bertola, un argentino que estuvo al comando de uno, nos contaba que para poner a punto su barco tuvo que sacar todos los pescados que le quedaron podridos, para dejarlo todo para la ayuda humanitaria", compuesta por alimentos, leche deshidratada, medicamentos y agua.

"No dejar pasar a algo tan humanitario, con el respaldo de millones, es un acto más del salvaje y criminal genocidio que está provocando Israel contra la población de Gaza", denunció Giordano. "La hambruna significa que todos los días de ahora en más, si no entran alimentos a Gaza, hay determinada cantidad de niños y niños que se mueren por malnutrición", graficó al respecto de lo que sufre la población gazatí.

Greta Thunberg es una de las personalidades más destacadas que integraba la Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En la tripulación estuvo con muchos militantes y referentes de los 44 países que fueron parte de la Flotilla. En un momento de la entrevista con BigBang , Giordano recordó una anécdota sobre unas palabras que brindó para todos el senegalés parlamentario de Podemos en España Serigne Mbayé: "Quiero decir a todos que el temor siempre existe, pero ya le avisé a mi familia antes de venir que nosotros podríamos no volver. Y si podríamos no volver, era el aporte que hacíamos para romper el cerco y poder llegar con la ayuda humanitaria".

"Esas fueron cosas tremendas que se vivieron y que te daban una fuerza enorme para seguir adelante", describió el diputado. La reflexión está lejos de ser una exageración para un Estado que ya mató más de 18 mil niñas y niños palestinos. Además, en el 2010 hubo una flotilla similar "en la que asesinaron a 10 personas y los cadáveres quedaron en las aguas del océano del mar Mediterráneo".

Ezequiel Peressini y el diputado nacional Juan Carlos Giordano, parte de la delegación argentina en la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda a Gaza.

En relación a su compañero Peressini, Giordano destacó la preparación que llevaban para cuando llegara ese momento. "Te presentan un papel y te dicen: 'usted que ha venido en la Flotilla, que es terrorista porque están con Hamas y demás, firmás para que el Estado israelí te haga la gestión para que vuelvas temprano a tu casa, a tu país'", indicó. "Por supuesto que no vamos a firmar bajo ningún punto de vista eso, y ahí están los abogados de la Flotilla que nos están asistiendo para rechazar todas estas falsas acusaciones y pedir de inmediato la vuelta a cada país", añadió.

El retroceso del sionismo

Giordano analizó la escena de la Asamblea de las Naciones Unidas mientras el premier israelí Benjamín Netanyahu habló a salón vacío y diagnosticó que las posiciones israelitas en el mundo se debilitaron en los últimos años, a partir de la brutalidad con la que actuó el ejército de ocupación. "La campaña sionista te dice que el ejército del Estado de Israel respeta los derechos humanos", cuestionó.

Israel se sostiene por el apoyo de Estados Unidos y por la complicidad de los distintos gobiernos"

"Si vos decís que el Estado de Israel está provocando un genocidio, te dicen antisemita, terrorista, te tienen que destituir del parlamento, te tienen que hacer una causa judicial", explicó. "Todo eso está quedando, no digo en la nada, pero si uno dice '¿por qué se sostiene el sionismo? ¿Por el apoyo de millones en el mundo?'. No, se sostiene por el apoyo de Estados Unidos y por la complicidad de los distintos gobiernos ", agregó.

También parte de esta definición la pudo comprobar cuando habló con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese. "Estuvo ella en la conferencia de prensa en Túnez, apoyando a la Flotilla diciendo que todos los países tenían que garantizarle la seguridad para que puedan circular por el mar", contó. "Ella dio la explicación de por qué no hay ruptura de relaciones: porque hay 60 multinacionales en todos los rubros, de capitales de Estados Unidos, europeos, que hacen ganancias con el genocidio, y les prestan toda su logística y demás", rememoró.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano con Greta Thunberg antes de partir a Gaza con la Global Sumud Flotilla de ayuda humanitaria.

Una de las tripulantes más conocidas a nivel internacional de la Flotilla fue Greta Thunberg, la activista ambiental sueca que encabeza campañas desde sus temprana adolescencia. Con sus 22 años actuales, también se puso a la cabeza de la lucha contra el genocidio en Palestina y ahora mismo comparte detención con los otros 472 tripulantes de las embarcaciones detenidas.

"Vos la ves ahí tan pequeñita y todo, y con una humanidad enorme, denunciando el calentamiento global y la destrucción ambiental, y ahora el genocidio", elogió Giordano. También recordó algunas de sus palabras: "No se fijen en que nosotros somos conocidos y demás, porque salimos por televisión, cada uno en su lugar puede hacer algo por la causa palestina en contra del genocidio". "Son mensajes muy fuertes para millones que se movilizan", afirmó.

La Flotilla Global Sumud fue atacada por un dron israelí frente al puerto de Túnez.

La solidaridad internacional

Al igual que Peressini, Giordano integra la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI). En ese sentido, el evento de la Flotilla fue de características similares a lo que fueron las brigadas internacionalistas que pelearon por el bando de la República en la Guerra Civil Española, aunque 80 años después. Aunque también hubo otros eventos que parecieron llegados desde el siglo XX, como la huelga general que se dio en Italia en solidaridad con los tripulantes de esta travesía mundial.

"Fue una cosa extraordinaria porque ya habían dicho los portuarios y los estibadores que había que parar la comercialización", señaló. Tanto Italia como Creta "son lugares estratégicos" para el comercio de Israel. "Nos anoticiamos cuando íbamos en la Flotilla", indicó. Cuando BigBang lo entrevistó, todavía no se había dado una nueva huelga que tuvo lugar este viernes, aunque Giordano. "Va a ser más grande que la anterior", pronosticó con certeza.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano durante su jura en solidaridad con el pueblo palestino.

El otro hecho que expuso Giordano fue la interrupción de la Vuelta de España, "que es la competencia ciclística después del Tour de Francia". Allí hace semanas activistas con banderas palestinas impidieron que la carrera finalice y dejaron bien en claro el rechazo al genocidio, cuando pasaba el equipo de Israel. "Una periodista dijo 'si no hubo un ganador, el ganador fue el pueblo de Palestina'", destacó.

Una perspectiva disidente

Mientras que el socialismo está en boca del presidente Javier Milei para todas sus críticas, las experiencias de ese tipo no existen más en el mundo actual, de acuerdo a lo que declaró Giordano ante BigBang . Es por eso que es crítico de las experiencias que se reconocen así. "China es un país imperialista con un gobierno del Partido Comunista, donde se restauró el capitalismo y donde predominan las multinacionales", caracterizó.

Flotilla Global Sumud fue interceptada por Israel tras semanas de travesía.

Al mismo tiempo, Giordano sigue en la lucha por la construcción de un sistema que considera que ya no existe porque "si no se termina con este capitalismo ya hay argumentos de sobra para decir que la humanidad tiene los días contados". "200 científicos de la ONU dicen que en el 2050, si no se frena el calentamiento global y la destrucción ambiental, no hay salida para la humanidad", difundió.

"No basta decir que uno es anticapitalista, sino que estamos por la derrota del capitalismo y, en el caso nuestro, decir que la sociedad que lo tiene que reemplazar es socialista, con plena democracia para el pueblo trabajador", propagandizó, mientras que cuestionó "las barbaridades que hizo el estalinismo, o las dictaduras capitalistas que se decían del Partido Comunista".

Si no se termina con este capitalismo ya hay argumentos de sobra para decir que la humanidad tiene los días contados"

"Después de la caída del muro de Berlín, la campaña era que fracasó el socialismo. Se demostró que no, porque si hoy el capitalismo es lo que está haciendo Netanyahu, lo que está haciendo Rusia invadiendo Ucrania, y las barbaridades de Donald Trump y demás, no ese es el futuro", describió el diputado.

La Argentina

La primera definición de Giordano respecto a la Argentina es señalar a Milei como "la ultraderecha" y no otra categoría. Al igual que muchas otras tendencias, explica su existencia en "el desastre del gobierno peronista anterior, que te decía que el Estado presente te iba a salvar, y te dejó 42% de pobreza y 211% de inflación". "Muchos creyeron que ese era un gobierno de izquierda", pero "cuando empezaron a gobernar lo primero que hicieron es pactar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

El diputado nacional Juan Carlos "Gringo" Giordano, de Izquierda Socialista en el FIT-U.

El dirigente opinó que la pérdida de la elección en la provincia de Buenos Aires por parte de La Libertad Avanza (LLA) se repetirá el 26 de octubre. "Toda esa pérdida la vino socavando el pueblo movilizado, que llevó a que el peronismo capitalice esa bronca de abajo, esa movilización", mientras mantenía una postura "de dejar que Milei se desgaste". "El que está socavando a la ultraderecha es el pueblo que nunca dejó de luchar y repudió los pactos de la CGT peronista", remarcó.

De cara a las elecciones y desde el FITU que unifica a cuatro organizaciones políticas, Giordano aseguró que "el peronismo no es solución" para derrotar a la motosierra. "Milei no va más, lo que hace falta es cambiar de verdad y por una salida de fondo que rompa con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y usar esos fondos para que haya salud, trabajo y educación", concluyó.