La SIDE volvió a aumentarse el presupuesto: sumó 26.117 millones y es el cuarto extra que recibe en el año

Las prioridades del Gobierno nacional de Javier Milei se hacen evidentes tras casi dos años de mandato y a partir de las partidas presupuestarias repartidas a cada sector. Mientras que la educación y la salud públicas se encuentran rezagadas -y la obra pública es inexistente-, el último lunes salió a la luz el cuarto aumento presupuestario que recibió la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en este 2025, por un monto de 26.117.900.000 pesos.

Al mismo tiempo, la declaración de gastos de la agencia contiene elementos muy inverosímiles como los que denunció el ex diputado bonaerense Alejandro "Topo" Rodríguez en sus redes sociales. "350 millones de pesos para cubiertas, 300 millones de pesos para prendas de vestir y 40 millones de pesos para utensilios de cocina y comedor", detalló el referente peronista. La novedad, además, se da en el marco del ya famoso "no hay plata" que tanto reproducen los referentes del gobierno libertario.

Sergio Neiffert, interventor y mandamás de la reconfigurada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Luego de la filtración que escandalizó a gran parte de la vida política local, por el contexto de pobreza en el que conviven gran parte de los trabajadores estatales, desde la SIDE explicaron a La Nación algunas de las razones por las cuales muchos de esos números pueden parecer abultados. "Se ponen utensilios de cocina, pero puede ser que se hayan comprado hornos para determinadas bases que hay en diferentes puntos del país o bien otros elementos de mayor valor que un cuchillo o un tenedor como parece desprenderse de ahí", señalaron.

"Lo mismo con las cubiertas. Pueden englobarse ahí otros gastos para la flota de automotores que es realmente muy amplia y requiere actualizaciones", insistieron. Lo cierto es que la SIDE es un organismo que tiene potestades presupuestarias a la hora del manejo de fondos reservados. En ese sentido, exponer los gastos de esa manera tiene una argumentación única en relación a otros espacios de la administración pública.

Alejandro "Topo" Rodríguez.

Por otro lado, en la agencia de inteligencia estatal no anduvieron con vueltas a la hora de señalar que "casi 20 mil millones de 26 mil millones" corresponden a sueldos. La cifra equivale, de acuerdo al precio actual del dólar oficial, a un monto aproximado a los 13.559.322 dólares. La cifra parece más absurda cuando se recuerda la lucha que debieron dar los médicos residentes del Hospital Garrahan para tener sueldos por arriba de la línea de pobreza.

Quien salió al cruce de las aclaraciones que brindaron desde la SIDE fue el mismísimo Rodríguez, quien cuestionó las aclaraciones en un posteo en X. "Si efectivamente esos fondos están asociados a la compra de hornos y no tenedores, cuchillos y cucharitas, se hubieran declarado bajo la Clasificación de la cuenta Presupuestaria 43 'Maquinaria y Equipos', específicamente en el rubro 438 'Equipos de Oficina y Muebles', que incluye -entre muchos otros artefactos- cocinas, refrigeradores y aires acondicionados", remarcó.

LA SIDE DICE QUE MENTIMOS, PERO FALTA A LA VERDAD



La Secretaría de Inteligencia de Estado ha declarado que la ampliación presupuestaria con que ha sido beneficiada por el Presidente @JMilei, no se destina a las finalidades que hemos revelado.



En particular, el diario La Nación... — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 2, 2025

"Los 350 millones de pesos declarados para 'cubiertas y cámaras' no pueden estar destinados a otros gastos de la flota automotor. Prueba de ello es que, a la cuenta presupuestaria de 'repuestos y accesorios' se le asignaron otros 350 millones de pesos, que se suman a los 350 millones de cubiertas", rechazó Alejandro Rodríguez. "En la SIDE no han dicho nada sobre los 300 millones asignados para 'prendas de vestir'. Si estaban pensando argumentar por el lado de los uniformes para los espías pero se frenaron, entonces han dado una señal de 'inteligencia'", ironizó.