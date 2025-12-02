Esteban Bullrich confesó: "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027"

El ex senador nacional y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, sorprendió al anunciar públicamente sus aspiraciones presidenciales para 2027, a pesar de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que ha limitado su movilidad a los ojos. En una entrevista con LN+, Bullrich expresó su deseo de "unir a los argentinos" y dejó en claro que su compromiso político sigue intacto: "Renuncié a los honores, pero no a la lucha".

Bullrich, quien dejó su banca en el Senado en 2021 tras ser diagnosticado con ELA, explicó que su motivación para postularse como presidente está profundamente arraigada en su misión de vida: "Cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar", afirmó y completó: "No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe".

Esteban Bullrich

A pesar de las limitaciones físicas que le impone la enfermedad, el ex funcionario aseguró que su campaña tendría un enfoque único: " Los ojos son la puerta del alma . Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos".

El ex senador también subrayó que la decisión final sobre su candidatura dependerá de su familia, aunque dejó en claro su convicción personal: "Obvio que María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar", señaló con firmeza, dijo dejando claro que su familia se convirtió en un pilar fundamental en su vida desde que comenzó a convivir con esta enfermedad degenerativa.

🔵 "No sé cuánto tiempo me queda, pero sé qué hacer con él"



El exsenador Esteban Bullrich reflexionó sobre la realidad del país a través de un fragmento de su libro.



👉 En #OdiseaArgentina con Carlos Pagni pic.twitter.com/RLsZh4UERX — La Nación Más (@lanacionmas) December 2, 2025

En el marco de la entrevista, Bullrich compartió reflexiones sobre el tipo de liderazgo que considera necesario para el país. Inspirado en su próximo libro, Liderazgo Espiritual, sostuvo: "La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte".

El dirigente hizo hincapié en la necesidad de sanar las heridas históricas del país: "Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven", expresó.

Esteban Bullrich

Bullrich también se refirió a los problemas estructurales que enfrenta la Argentina, muchos de los cuales identificó durante sus recorridos por la provincia de Buenos Aires como candidato a senador en 2017. A partir de esa experiencia, coescribió el libro Una Nueva Buenos Aires junto a Jorge Colina y Enrique Morad. Según relató: "Cuando recorrí la Provincia como candidato a senador descubrí, con una claridad casi dolorosa, que Buenos Aires no era lo que muchos imaginaban desde lejos".

El ex ministro describió un territorio marcado por profundas desigualdades: "Un Conurbano donde la pobreza se volvió paisaje y un interior que siente que nadie lo escucha", señaló. También recordó haber visto "escuelas que sostenían con esfuerzo infinito lo que debería ser un derecho básico, familias que sobrevivían entre la incertidumbre y la esperanza de un futuro mejor y docentes que enseñaban sin calefacción, sin luz y a veces sin piso firme".

💬 "Mi lucha es dejarles un mejor pais a mis hijos"



Esteban Bullrich, exsenador, reveló que le gustaría ser candidato a presidente en 2027 para "unir a los argentinos".



📍 En #OdiseaArgentina pic.twitter.com/3zPpWkKnKB — La Nación Más (@lanacionmas) December 2, 2025

La inseguridad fue otro de los temas que destacó: " La frontera entre la vida y la muerte podía estar en una esquina ", afirmó Bullrich y además, mencionó las adicciones como una problemática devastadora para muchas familias.

En el interior de la provincia, aunque los desafíos eran distintos, también resultaban alarmantes. "Pueblos que habían perdido trenes, fábricas, oportunidades", describió Bullrich, señalando cómo la soledad y el abandono se traducían en una forma más silenciosa de inseguridad.

Esteban Bullrich y su esposa

Finalmente, puso en palabras las grandes diferencias entre municipios: "Bastaba cruzar una ruta para pasar de un barrio con asfalto, cloacas y luces a otro sin agua potable, sin transporte y sin un horizonte más allá del día siguiente". Para Esteban Bullrich, esta desigualdad no es solo económica sino también existencial: "Muchos niños crecían sabiendo que su futuro estaba limitado por su geografía".