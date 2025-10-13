La soberbia de Milei y el plan económico de la motosierra: "Nos van a salir dólares por las orejas"

En una extensa entrevista con su amigo y periodista Luis Majul en El Observador, el presidente Javier Milei volvió a reafirmar su postura inquebrantable frente a su controvertido plan económico de la motosierra. Con una mezcla de optimismo desbordante y una soberbia que no deja espacio para la autocrítica, Milei dejó claro que no piensa cambiar el rumbo económico, incluso si enfrenta una derrota electoral el próximo 26 de octubre.

El líder de las fuerzas del cielo asegura que el país está en camino hacia una "avalancha de dólares", gracias al potencial de sectores como la minería, el campo y la energía. "Nos van a salir dólares por las orejas", afirmó con entusiasmo, proyectando un futuro donde los ingresos de los argentinos aumentarán de manera "fenomenal".

Milei es fanático del dólar

Milei fundamenta su estrategia en el respaldo internacional, particularmente en la alianza con Estados Unidos y el apoyo financiero de la administración de Donald Trump: "Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado ", aseguró, destacando herramientas como líneas de crédito y swaps de monedas para garantizar estabilidad económica. ¿Soberanía económica del país? ¡Afuera!

En su charla con Majul, Milei fue categórico al descartar cualquier posibilidad de modificar su plan económico, incluso ante presiones electorales o críticas de la oposición: " No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta ", enfatizó repetidamente durante toda la entrevista.

Es que para Milei, abandonar el ajuste fiscal y el alineamiento internacional sería un error imperdonable: "¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera", insistió, dejando claro que su prioridad es mantener las reformas estructurales libertarias que dejan sumida en una tremenda crisis a la clase trabajadora argentina.

El presidente no dudó en transmitir un mensaje de calma y previsibilidad ante las próximas elecciones donde sólo le habló a su electorado: "Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena", instó, apelando a la resistencia de una sociedad que ya está agotada por las crisis recurrentes.

Luis Caputo