Quiénes son Eitan Horn, Ariel y David Cunio, los argentinos liberados por Hamas a partir del acuerdo de paz

Los argentinos secuestrados por Hamas Eitan Horn de 38 años y los hermanos Ariel y David Cunio de 28 y 35 respectivamente fueron liberados en las últimas horas y llevados a la base militar israelí de Reim donde les harán una primera revisión, para luego ser trasladados a alguno de los hospitales establecidos para la recuperación de los detenidos de guerra recién que recuperaron su libertad. Todavía resta la fase de entrega en la que se repatriarán 28 cuerpos sin vida.

Tanto Ariel como David son nacidos en Israel pero tienen padres argentinos. Cuando fueron secuestrados estaban junto a sus familias, quienes ya recuperaron su libertad hace mucho tiempo. En enero de este año fue que Arbel Yehud, la novia del más joven de los hermanos logró salir de su cautividad. A ambos los habían sacado del kibutz Nir Oz.

Ariel Cunio había sido secuestrado junto a su novia, aunque ella fue liberada en enero de 2025.

David también se encontraba con sus dos hijas, Emma y Julie, y su esposa, Sharon Aloni de 34 años. Ellas fueron liberadas en noviembre de 2023, cuando todavía el conflicto recién comenzaba, y en intercambio de otros prisioneros palestinos de los decenas de miles que están detenidos en las cárceles de Israel. Al mismo tiempo la cuñada del más grande de los hermanos, Danielle Aloni de 44, también fue parte del acuerdo.

El caso del docente y promotor juvenil Eitan Horn fue también en el kibutz Nir Oz, pero en el marco de la visita a su hermano Iar, residente del lugar. Ambos se metieron en un cuarto de seguridad que tenía la casa, en el marco de la ofensiva de Hamas que ya se había metido en el barrio. A ambos los secuestraron esa misma jornada, aunque uno de ellos logró su libertad en febrero, cuando todavía el acuerdo de paz ni estaba en los planes.

Iair y Eitan Horn. El primero salió en febero de 2025 y el otro este último lunes.

Eitan apareció en un video que había difundido Hamas en el marco de las presiones para que se detenga la ofensiva sobre la Franja de Gaza. "Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Firmen la segunda y la tercera fase del acuerdo. Ya está bien de esta guerra", solicitaba el argentino, en un gesto de esos que golpearon fuerte la legitimidad del premier israelí Benjamín Netanyahu. Los restos del argentino Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque del 7 de octubre, todavía no fueron entregados y se espera que sean parte del envío de 28 cuerpos que todavía restan ser repatriados.