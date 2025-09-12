Moyano cerró una paritaria a favor de Milei y el sindicalismo combativo le marcó la cancha: exigen paro de 36 horas

La manifestación del sindicalismo combativo que esta tarde marchará a la Plaza de Mayo para reclamar contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei y para exigirle a la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro nacional de 36 horas, es la contracara de los popes de los gremios como el camionero Hugo Moyano, quien cerró una paritaria que celebró La Libertad Avanza (LLA), y el uocrista Gerardo Martínez, quien apareció abrazado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, responsable de quitarle la comida a los comedores con el aval de una auditoría falsa que aseguraba que la mitad de estos no existía.

Este sector realizará un acto a las 17 en Plaza de Mayo, pero antes se movilizará desde Congreso a las 15:30. Entre sus figuras más destacadas se encuentra el secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero, y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo. Ambos referentes pertenecen a una tradición distinta, que presiona a la conducción cegetista para que se enfrente al Gobierno, en este momento de debilidad que generaron las filtraciones de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y la dura derrota electoral del último domingo.

El plenario del sindicalismo combativo que se realizó en la Facultad de Sociales para enfrentar el ajuste del gobierno de Javier Milei.

En ese marco es que Moyano cerró una paritaria de un aumento de sólo un 3,3% en tres tramos para los próximos seis meses. Acción que fue entendida como un gesto del pope gremial para con el Gobierno nacional. El acompañamiento a la gestión que golpea todos los miércoles a jubilados y jubiladas fue tan claro que hasta la negociación fue comunicada con bombos y platillos por el Ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello.

La ministra fue parte de otra postal que expone la complicidad de la conducción cegetista con el ajuste de Milei. Recientemente subieron a la cuenta del Ministerio las imágenes del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) a los abrazos con la ex de Pablo Rago, señalada como la que ajustó a los comedores infantiles en nombre de una auditoría que nunca existió y que el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse vendió como cierta.

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, a los abrazos con la ministra de Capital Humanos, Sandra Pettovello, mientras el ajuste avanza.

"Gerardo Martínez es un hombre que fue agente de inteligencia en la época de la dictadura militar y que se sostiene con listas únicas en su gremio. Forma parte de la vieja burocracia sindical peronista. Hasta que nosotros no nos saquemos de encima a esa losa burocrática, esa lacra que hay dentro del movimiento obrero, no vamos a tener posibilidad de poder discutir seriamente las conquistas de los trabajadores. Es fundamental que gente como esa queden como un triste recuerdo nada más", denunció Sobrero ante BigBang .

Al mismo tiempo, el dirigente definió al actual momento del Gobierno nacional como "de extrema debilidad". "Ha sufrido un golpe muy grande con el tema de las elecciones y eso ha acrecentado lo de las coimas", explicó. Para el ferroviario, el cóctel al que se suman los últimos vetos presidenciales, "va a llevar a que haya una conflictividad social muy grande" en los próximos meses.

Rubén "El Pollo" Sobrero en el plenario del sindicalismo combativo que votó marchar a Plaza de Mayo el 12 de septiembre de 2025.

En relación a la paritaria que cerraron los Camioneros, "El Pollo" bromeó por el índice acordado para los próximos seis meses: el 3,3%, el mismo importe que el mismísimo Spagnuolo aseguró en sus filtraciones que se llevaba la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de las coimas de la ANDIS que llegaban a través de la droguería Suizo Argentina. "El rol que está jugando la CGT en verdad es vergonzoso. No hay ninguna justificación posible. No se le puede buscar ninguna excusa, nada", lamentó.

En ese sentido celebró la movilización de este viernes y el hecho de fortalecer a las comisiones internas o gremios nuevos combativos que surgen, "para que empiece a haber una nueva dirección del movimiento obrero argentino, porque no se puede seguir con estos dirigentes gremiales que no tienen nada que ver con las necesidades de los trabajadores".

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo.

Para Sobrero, el debilitamiento del Gobierno nacional también tiene su correlato en la conducción cegetista, apegada a la gestión libertaria y sin fuerza para cambiar su rumbo político. En ese sentido, aseguró que el sindicalismo combativo debe postularse "en un marco de traición de los viejos aparatos burocráticos", para que puedan ser la nueva conducción del movimiento obrero en el país.