Quebrado en llanto, Juez exigió disculpas, apuntó a Santiago Caputo y metió a Karina Milei en el centro del debate

En medio de un clima político cargado de tensiones, el senador cordobés Luis Juez protagonizó una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre que no dejó a nadie indiferente: el dirigente del PRO se mostró visiblemente afectado y quebrado en llanto, exigiendo un pedido de disculpas públicas al influencer libertario Daniel Parisini, conocido por su nombre de guerra "El Gordo Dan", tras un ataque en redes sociales que involucró a su hija Milagros, que tiene una discapacidad.

El conflicto se desató luego de que Parisini publicara en X un mensaje mínimamente repudiable: "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei".

Luis Juez

En su descargo público, Juez expresó con contundencia: "Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón . Lo necesito", expresó el cordobés que suele tener un tono de voz contundente, casi siempre a la defensiva pero que ahora se mostró completamente vulnerable.

Durante la entrevista, Juez dejó claro que este tipo de ataques no solo lo afectan como padre, sino que también generan un daño irreparable en el debate público: "Es muy injusto. Jamás le diría algo así ni a un enemigo. Yo no me meto con la vida de nadie, y mirá que hace 40 y pico de años que hago política. Me han lastimado enormemente", expresó entre lágrimas.

El senador también hizo referencia a su relación con otros dirigentes políticos y a cómo este tipo de situaciones ponen en evidencia las contradicciones dentro de La Libertad Avanza: "Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir. Si así tratan aquellos que deciden acompañar, no me quiero imaginar al resto", analizó Juez, en una clara alusión al entorno del presidente Milei y sus seguidores.

El comentario de Parisini generó un rechazo casi unánime. Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno de Milei, fue uno de los primeros en salir al cruce del influencer libertario: "Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable. No puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión".

El Gordo Dan le respondió Guillermo Francos también en su cuenta de X

Ante la presión pública, Parisini decidió borrar el tuit original, aunque lejos de retractarse, publicó otro mensaje con un tono igualmente provocador: "Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa". Este segundo comentario dejó en evidencia la falta de arrepentimiento por parte del influencer.

En medio de su descargo, Juez hizo un llamado directo a quienes considera responsables indirectos del ataque: "No costaba mucho decirle a Santiago (Caputo) 'decile a estos tipos que tenés al pedo con una computadora que la corten porque le están pegando a un amigo y se están metiendo con un amigo'. Yo hubiese hecho eso", señaló el senador, visiblemente frustrado por lo que interpreta como una falta de solidaridad dentro del ámbito político que él tanto apoyó.

Las fotos de Antonio Becerra que incomodaron a Santiago Caputo

Además, recordó una conversación personal con Karina Milei, hermana del presidente: "Mirá, Karina, si algo me enamoró de tu hermano fue la empatía desde el primer día con la situación de mi hija Milagros . Esto no lo entiendo".

En este contexto, Luis Juez reflexionó sobre las consecuencias del ataque: "Vos sabés las cosas que se me cruzaron por la cabeza, ¿no? Las cosas... digo, no, no, para. Yo tengo que pasar horas como un tipo racional".