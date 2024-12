Laborde, expuso a Bullrich por la carta que le enviaron al gendarme en Navidad: "Fue una gestión humanitaria"

La detención del gendarme Nahuel Agustín Gallo en el estado Táchira, Venezuela trajo todo tipo de problemas diplomáticos que el gobierno libertario no para de escalar. En las últimas horas, se conoció la denuncia de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad que acusó a Oscar Laborde, ex embajador argentino en Venezuela de "traición a la patria".

Laborde alegó que lo único que hizo fue gestionar que el gendarme pueda recibir una carta de su madre en Navidad y la denuncia de Bullrich no tardó en llegar, advirtiendo que el ex embajador "actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino".

Nahuel Agustín Gallo, el gendarme detenido

En la denuncia, la Ministra de Seguridad también expone que: "Más que una gestión humanitaria, la conducta del ex embajador denunciado es todo lo opuesto, ya que actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina", explicaron.

Acorralado por semejante denuncia, Laborde salió a exponer su punto de vista a través de una charla con el periodista Víctor Hugo Morales y cuestionó fuertemente la gestión libertaria por no resolver por la vía diplomática el conflicto para que el gendarme Gallo regrese al país.

Patricia Bullrich

"En vez de solucionar lo que tienen que solucionar el Gobierno y la Gendarmería, se les ocurrió denostarme a mí con epítetos antiguos . Tratan de ocultar. Cambiar el eje de la discusión. Y proyectar sobre mí, con el tema de un agente de otro país, algunas cuestiones personales de Patricia Bullrich", dijo Laborde contundente.

Además, contó cómo es que él usa sus contactos para realizar una acción humanitaria para con Nahuel Agustín Gallo: "La madre del gendarme me pidió si le podía hacer llegar en la fecha de Navidad una carta. Me trajo (Juan) Grabois el tema ", detalló y siguió: "Y se le acercó la carta de la madre al hijo. Muy agradecida de que hayamos tenido esa acción", contó.

Oscar Laborde

Respecto a la denuncia que le radicaron por "traición a la patria", ex embajador reflexionó: " Lamento que se haya interpretado como tratar de humanizar al régimen . Argentina no había hecho nada sobre el tema".

Laborde también denunció la poca voluntad política que existe en el gobierno libertario respecto al tema del gendarme detenido en la frontera entre Venezuela y Colombia: "Todavía no tenemos un abogado para que atienda el caso del gendarme . Recién ayer parece que Brasil se enteró del tema. Yo no me metí en el tema. Yo le hice llegar una carta de la madre al gendarme", puntualizó.

Nahuel Agustín Gallo en su última foto antes de ser arrestado

Además, Laborde analizó el comportamiento de Bullrich respecto a su accionar con Victoria Villarruel: "Bullrich estuvo muy molesta con la vicepresidenta, cuando dijo que en ningún caso habría habilitado el viaje. Villarruel cree que eso hizo que lo arrestaran. En vez de solucionar lo que tienen que solucionar el Gobierno y la Gendarmería, se les ocurrió denostarme a mí con epítetos antiguos", dijo contundente.

Además, dejó claro un punto: "Yo no quiero intermediar entre los gobiernos. Yo fui embajador hasta hace un año y lo que hice fue que, con los contactos que me quedaron de aquella gestión, hacerle llegar una carta. La madre estuvo de acuerdo. Esa gestión humanitaria fue solicitada por la familia del gendarme a través de Juan Grabois, que también lo hizo con la preocupación de que en Navidad un hijo pudiera recibir la carta de una madre", explicó.

Juan Grabois

Oscar Laborde también reflexionó: "Me dicen que soy un traidor a la patria por mandar una carta de la madre a un hijo. Yo creo que se tapa una cosa sobre otra. ¿Por qué no se le pone un abogado? Recién ahora le avisan a Brasil, que es el que cuida los intereses del argentino en Venezuela. ¿Por qué hay un aviso que llegó siete días después? Entonces tratan de ocultar esto con esta barbaridad de traidor a la patria", denunció.