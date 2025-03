Larreta oficializó su candidatura a la Legislatura: "Hablo con vecinos y anoto todo en mi cuaderno"

Horas después de anunciar a través de su cuenta de X que volvería a competir en el plano político porque veía a Buenos Aires "sucia", "triste", "sin obras" y con "olor a pis", el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó su candidatura a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en una entrevista con Carlos Pagni en LN+. "La Ciudad está más sucia, más insegura, no hay obras y no hay rumbo", afirmó el ex mandatario.

Durante la conversación, Larreta justificó su retorno a la arena política con un crudo diagnóstico sobre la situación actual de la Ciudad y lanzó severas críticas contra la gestión de Jorge Macri. En ese sentido, su frase "Vuelvo porque hay olor a pis" rápidamente se viralizó, en referencia al deterioro del espacio público y la falta de mantenimiento en las calles porteñas, las cuales gobernó entre 2015 y 2023.

Larreta destacó que su decisión de competir por una banca en la Legislatura responde a la necesidad de "recuperar la calidad de vida de los porteños". "No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo la Ciudad se viene abajo", señaló, al tiempo que marcó distancia con la gestión del actual jefe de Gobierno: "A la luz de los resultados, la Ciudad no está bien. Hay menos policías en la calle, más delitos y menos limpieza".

Consultado sobre su relación con Mauricio Macri, Larreta evitó polemizar, pero fue contundente: "Hoy confirmé que voy a ser candidato", despejando dudas sobre posibles negociaciones para bajarse de la contienda. Además, rechazó los cuestionamientos sobre un eventual favorecimiento al kirchnerismo: "El problema no es quién favorece a quién, sino que la Ciudad está más sucia e insegura".

El ex mandatario porteño también adelantó algunas de sus propuestas legislativas, entre las que incluyó el avance del viaducto del tren Sarmiento, la mejora del sistema de reciclado y limpieza urbana, y la potenciación del transporte eléctrico: "Recorro la Ciudad, hablo con vecinos y anoto todo en mi cuaderno. Hoy, por ejemplo, estuve en Chacarita y en Villa del Parque, y las quejas fueron las mismas: calles sucias, menos policías y contenedores rotos".

El posteo de Horacio Rodríguez Larreta

Sobre su cambio de rumbo tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2023, Larreta explicó: "Perder una elección fue un golpe duro, pero confirmó mi vocación de servicio. Yo quiero ayudar y sé que puedo aportar desde la Legislatura". En cuanto a su relación con el PRO, aseguró que sigue sosteniendo los valores fundacionales del partido, aunque reconoció que su vínculo con Mauricio Macri es "muy distante". Finalmente, cerró la entrevista con un mensaje directo a los porteños: "Vuelvo porque la quiero, porque la conozco y porque sé cómo mejorarla".