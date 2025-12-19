Destapan fraudes y estafas de Villaverde: le embargaron el sueldo y la dieta por no haber entregado un terreno

La Justicia de Bariloche embargó los sueldos y las dietas que percibe como diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien en las últimas semanas debió renunciar al Senado por sus vinculaciones con el narcotráfico, tras hacer lugar a la demanda de un comprador de un terreno de ella en el balneario provincial Las Grutas, quien abonó el monto hace tres años y todavía no lo recibió ni le realizaron los servicios prometidos alrededor del lugar que le corresponde. Otro caso similar está al caer y revelaría una forma de actuar de la amiga de Claudio Ciccarelli, uno de los socios del extraditado Fred Machado, acusado de financiar con plata narco la campaña de José Luis Espert.

La decisión la tomó el juez Santiago Morán de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, quien realizó un embargo hasta llegar a los 40,5 millones de pesos , por considerar probado el hecho por el cual se la acusa y entender que están acreditadas las condiciones legales para la medida a partir del boleto de compraventa con firmas certificadas que expuso en la causa por daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento contractual, donde también exige el cobro de un canon locativo.

Lorena Villaverde no pudo asumir como senadora por sus vínculos narco.

Morán demandó, en la resolución que envió a la Cámara de Diputados, el mantenimiento de la medida "hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados", las cuales deberán ser depositadas en una cuenta judicial del Banco Patagonia "bajo apercibimiento". En la demanda también contemplan que dentro del predio del lote debía haber calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado púbico, aunque esto nunca se concretó.

Al mismo tiempo, se conoce que el beneficiado por el embargo presentó testigos que acreditan la veracidad de la compra del lote y hasta llevó a una persona que se encargó de ser la intermediaria a la hora del pago de las cuotas en efectivo que negoció. En su momento, Villaverde adjudicó a la pandemia de Covid-19 las demoras en la concreción de los servicios del terreno. Aunque alrededor de este fallo hasta el momento no hizo ningún tipo de declaración.

El anuncio del loteo del barrio Villa Verde en Las Grutas.

Un modus operandi estafador

La posibilidad de que este tipo de estafas sean parte de un modus operandi de la legisladora relacionada hace 20 años con el narcotráfico en la ciudad estadounidense de Miami, es una realidad a partir de otro expediente por irregularidades a la hora de la venta de lotes, que se encuentra en los tribunales de San Antonio Oeste. Allí el demandante exigió un resarcimiento por un caso similar y se espera que el magistrado en cuestión determine el embargo para principios de 2026.

Los montos en el caso de este terreno de 465,80 m² ubicado en el emprendimiento "Tajamar" de Las Grutas, son distintos, ya que si bien el embargo sería para cubrir 31 millones de pesos, la demanda alcanza el total de 100 millones por el daño moral y los punitivos correspondientes.

José Luis Espert y Lorena Villaverde.

Si bien el demandante pagó $1.650.000 en 2020 y financió el saldo restante en 120 cuotas mensuales, también se chocó con el mismo escenario que el primer denunciante. "A pesar del tiempo transcurrido y de los pagos efectuados, la demandada jamás cumplió con sus obligaciones contractuales. No ejecutó las obras comprometidas, ni inició ningún proceso de escrituración del lote", señalaron en la demanda.