El Chato Prada vivió un desesperante momento durante el fin de semana largo, cuando estuvo a punto de convertirse en víctima de una estafa virtual. El productor reveló que el sábado, mientras dormía, recibió un llamado de delincuentes que se hicieron pasar por su hijo mayor, de 40 años, y le hicieron creer que había sido secuestrado.

En medio de la desesperación y todavía desorientado por haberse despertado de golpe, el ex integrante de LaFlia tardó casi medio minuto en advertir que algo no cerraba en el relato de la persona que estaba del otro lado del teléfono.

El Chato Prada reveló el dramático episodio que vivió con su hijo

"Sonó un número oculto, atiendo. 'Pá, pá, entraron. Me empezaron a pegar', me dijeron. Pensé que era mi hijo, pero a los 20 segundos me di cuenta de que él no usaría el término 'pá'. Lo llamé, no me contestó. Llamé a la novia y no me atendió", detalló al aire de Desayuno Americano.

La falta de respuestas aumentó todavía más su preocupación. Sin embargo, minutos de angustia después, su celular volvió a sonar y finalmente pudo confirmar que todo había sido un engaño: "Me llamó Julián y me dijo que estaba bien. Me pidió que me quede tranquilo".

Tras recordar el susto que se llevó, Prada reflexionó sobre las estrategias que utilizan los delincuentes para concretar este tipo de estafas. Según explicó, suelen elegir horarios poco habituales para aprovechar la vulnerabilidad y la desorientación de sus víctimas.

🔴 EL SUSTO DE "CHATO" PRADA: "SE HICIERON PASAR POR MI HIJO, ME ASUSTÉ UN MONTÓN" @DesayunoOk @PamelaDav https://t.co/GNr2vSngtY — América TV (@AmericaTV) November 25, 2026

"Estás vulnerable tan temprano, medio dormido. Pensé que era una urgencia de trabajo o mi mamá. Al otro día me volvieron a llamar, pero por WhatsApp y les corté. Lo peor fue lo de ayer. Llamaron de 'una empresa de correo' para decirme que tenían un paquete para entregarme. Les seguí el juego, querían chequear mi dirección. Cuando el tipo se dio cuenta de que lo estaba ninguneando me empezó a putear", mencionó.

Luego de contar la dramática experiencia que atravesó durante el fin de semana largo, la conversación con Pamela David tomó un rumbo mucho más personal. El productor habló de su presente sentimental tras separarse de Lourdes Sánchez y aseguró que no utiliza aplicaciones de citas: "Estoy bien así, ya va a aparecer alguien. Uno siempre está abierto a conocer gente, pero estoy transitando la separación. Los últimos 16 años estuve con Lourdes Sánchez", sostuvo.

🗣️ "CHATO" PRADA Y SU SITUACIÓN SENTIMENTAL: "ESTOY ABIERTO A CONOCER A ALGUIEN" @DesayunoOk @PamelaDav https://t.co/vng44XUds0 — América TV (@AmericaTV) November 25, 2026

Además, Prada brindó detalles sobre el vínculo que mantiene actualmente con su expareja, quien se encuentra abocada a su carrera política en Corrientes. En ese sentido, destacó que la bailarina continúa muy presente en la vida del hijo que tienen en común, pese a la distancia: "Viene todas las semanas o viaja él. Como padres nos llevamos bien", cerró el productor.

Por su parte, Lourdes Sánchez volvió a apostar al amor de la mano de Francisco Liotta, un joven rugbier con quien ya se mostró públicamente en varias oportunidades, dejando atrás su historia sentimental con el Chato Prada.