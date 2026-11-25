Un hombre de 32 años fue víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de adolescentes en la localidad cordobesa de Despeñaderos. El episodio ocurrió a la salida de una fiesta de 15, cuando intentó intervenir en una discusión y terminó recibiendo insultos por su orientación sexual, trompadas y patadas. Por el ataque, un joven de 18 años quedó detenido.

La víctima, identificada como Nicolás Maldonado, explicó que todo comenzó cuando quiso mediar en una pelea que se había desatado entre los presentes. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, su intervención provocó una violenta reacción.

Nicolás Maldonado fue víctima de un ataque homofóbico en Córdoba

"Me contesta la misma chica por la que yo estaba queriendo intervenir diciéndome 'qué mierda me meto yo'. Le dije que me estaba por meter para saber qué le había dicho, nada más", relató.

En diálogo con Telenoche, por El Doce, el hombre reconstruyó los momentos previos a la agresión y aseguró que intentó ponerle un límite a la adolescente, quien comenzó a insultarlo: "Ahí le digo que me respete, que baje un poco el cambio porque soy mayor al lado de ella", recordó Maldonado.

Fue entonces cuando la discusión tomó un giro todavía más violento. Según denunció, la joven lanzó una serie de insultos discriminatorios y otro de los presentes lo sorprendió con un golpe: "Me dice 'vos callate la boca, viejo' y me empieza a decir 'puto', 'maricón'. Ahí se me asoma un chico por atrás, me pega una trompada. Yo reacciono y le pegué, ahí se me vino la multitud", manifestó.

Ante la cantidad de personas que se abalanzaron sobre él, Maldonado intentó escapar y corrió hasta una esquina donde funciona un kiosco. Sin embargo, los agresores lograron alcanzarlo, lo derribaron y continuaron golpeándolo cuando estaba en el suelo: "Viene uno y me pega de nuevo en la cara y me tira al suelo. Cuando me tira, me agarran a puñetes y a patadas en la cabeza", describió.

En medio de la brutal agresión, la pareja de Maldonado intentó auxiliarlo, pero otros adolescentes le impedían acercarse. Finalmente, consiguió abrirse paso entre los atacantes y protegerlo con su cuerpo, lo que puso fin a la golpiza: "Ahí mi pareja se mete, me abraza y me dejan de pegar y se van", contó la víctima.

Un joven de 18 años detenido

Tras el episodio, un conocido trasladó al hombre hasta el hospital de la localidad, donde fue atendido por los profesionales de la salud, quienes constataron que presentaba lesiones leves. Conmocionado por lo ocurrido, Maldonado aseguró que nunca antes había atravesado una situación semejante. "Jamás me había pasado algo así, es la primera vez", expresó.

La investigación quedó en manos del fiscal Alejandro Peralta Otonello, de la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, quien imputó al joven de 18 años detenido por el delito de lesiones leves doblemente calificadas, tanto por la intervención de varias personas como por la presunta motivación discriminatoria del ataque. En el marco de la causa, además, otros ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados por la Justicia.