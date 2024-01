"Las ollas están vacías": marchan en el Hotel Libertador por "la falta de alimentos" en los comedores comunitarios

Con el DNU en la puerta del Congreso, la situación social afuera de La Libertad Avanza está candente. Ese mismo Decreto de Necesidad y Urgencia promete una reforma laboral tan grande que muchos ciudadanos argentinos temen por sus fuentes de trabajo. Y, aunque la ministra de Seguridad Patricia Bullrich prometa represión, los trabajadores organizados Barrios de Pie, se movilizaron hasta el Hotel Libertador donde el presidente Javier Milei pasa sus días y noches a la espera de su mudanza a la casa de Olivos como cada mandatario elegido democráticamente lo hace desde hace más de 40 años.

Patricia Bullrich

Ahora, la protesta se realiza con varios lemas, pero el principal es: "La falta de alimentos en los comedores comunitarios". Es por eso, que desde las 10 de la mañana, la calle Córdoba al 690 se llenó de mujeres con carteles que rezaban diferentes consignas: "No se puede ajustar con hambre al pueblo", "Ollas presentes, niñeces con hambre", "No al ajuste en las mesas", "Las ollas están vacías". Un sin fin de otras consignas van "dedicadas" a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello que todavía no dio ninguna declaración. Se estima que la movilización que empezó en el Hotel Libertador ahora se trasladará al ministerio de Capital Humano.

A pesar de los manifestantes, Milei pudo retirarse en paz desde el hotel hasta Casa Rosada donde lo espera un día agitado. Es por eso que llama la atención la cantidad de efectivos policiales y el vallado desmedido en las inmediaciones del hotel. La era Milei ya está entre los argentinos.

Por su parte, Norma Morales, coordinadora nacional de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la UTEP explicó: "Vamos a seguir con nuestras compañeras cocineras mostrando las ollas vacías porque este ajuste es criminal, la inflación galopante no tiene límites y el hambre no espera".

Javier Milei saliendo del hotel Libertador

Además agregó amargamente: "Es muy fuerte ver cómo a miles de pibes de los diferentes barrios populares les falta para comer y que la única respuesta por parte del Gobierno sea el silencio y la apatía". Contundente terminó: "Es hora de que empiecen a traer soluciones a los problemas y dejen de mirar para el costado".

Y agregó: "Tuvimos que venir acá porque no tuvimos respuesta por parte de la ministra Sandra Pettovello. Trajimos un petitorio para ver si algún funcionario del gabinete de Milei nos recibe. Nos vienen negando una mesa de trabajo".

Morales también explicó que el fin de año pegó muy duro a las familias que viven en los barrios: "Hemos pasado un 24 y un 31 de diciembre muy tristes. No hemos podido compartir nada con nuestra comunidad. Alguien tiene que dar respuesta a las miles de familias que hoy lamentablemente tienen un solo plato de comida para compartir con su familia".

El duro comunicado de UTEP

A través de un comunicado oficial de UTEP, expresaron que la idea principal es generar acuerdos para que los comedores de los barrios populares puedan seguir teniendo asistencia estatal para su subsistencia.

En ese sentido aclararon: "Solicitamos tenga a bien otorgarnos una audiencia para poder poner en común estrategias de abordaje" y agregaron: "Se necesita con urgencia la intervención de los organismos que tienen la responsabilidad de garantizar la salud, la alimentación y el bienestar de la sociedad argentina".

Aunque Mieli no lo pueda ver, desde los barrios populares el pedido fue claro: "Las consecuencias de la gravísima crisis alimentaria que atravesamos son inconmensurables y demandan una solución inmediata".

UTEP

Siguiendo en la misma línea política desde Barrios de Pie hicieron un reclamo contundente: "No hay mercadería para dar respuesta a las familias que se acercan" y recordaron que como organización son "una amplia red comunitaria que da respuesta a la agobiante situación alimentaria".

Claro que el DNU afecta, sobre todo a las economías populares, por eso desde la organización social respondieron: "Las últimas medidas económicas han agravado de manera significativa la ya delicada situación alimentaria