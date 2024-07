LLA desmiente la interna entre Villarruel y Milei: "Fue simplemente una pavada"

Una de los temas que marcó el fin de de semana de los ciudadanos argentinos es la interna que existe entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel que terminó de estallar por un comentario en X de la vicepresidenta en la que llamaba "país colonialista" a Francia después de que la Selección Argentina cantara una transodiante canción. Sin embargo, el vocero Manuel Adorni le bajó el precio a la interna que no para de crecer.

La que también puso un granito de arena para escalar la situación fue Karina Milei que saltó la autoridad de la canciller Diana Mondino y fue personalmente a la embajada francesa a pedir disculpas. Adorni, que no se cansa de poner el cuerpo tras las aberraciones que pasan dentro de su partido, definió el ida y vuelta en pocas palabras: "No hubo nada malo ni generó ninguna rispidez".

Javier Milei y Victoria Villarruel

"Simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del Gobierno y eso no significa que somos cerrados para gobernar. Nada tiene que ver una cosa con otra", completó el vocero que se sintió apurado por la pregunta en plena conferencia de prensa en Casa Rosada.

En la misma línea, Adorni remarcó: "Hizo más ruido de lo que fue. Fue simplemente una pavada y no, el Presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días", contó y, muy fiel a su estilo le tiró la pelota a los medios de comunicación: "El tema ha generado un ruido mediático que no debió generarse porque es un tema donde estamos todos más o menos de acuerdo".

Manuel Adorni

Sobre la publicación de Villarruel, el vocero presidencial contestó: "Hay opiniones que son personales, en este caso que estaban entremezcladas con las pasiones futbolísticas, y cuestiones que son estrictamente declaraciones de Gobierno".

Sin embargo, hay quienes de ninguna manera dejarán pasar el conflicto que dejó expuesta a Victoria Villarruel, por ejemplo el senador libertario Francisco Paoltroni que cantó las cuarenta a los propios: "No somos tres personas que gobernamos la Argentina y eso está a la vista. Son opiniones y las respetamos. Una persona da una opinión, otra tiene otra y tenemos que tratar de desacartonarnos y entender que opiniones libres hechos sagrados".