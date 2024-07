Manuel Adorni acorralado por los psiquiátricos trolls de Milei: ¿nuevo trabajo para el Gordo Dan?

Manuel Adorni no da más. El país se prende fuego y tiene el peor trabajo: ser el vocero del presidente Javier Milei y su gabinete que no para de cometer actos injuriosos, escenas dramáticas y escándalos internacionales. Ahora Adorni también tiene que lidiar con la información que transmiten y retransmite el ejército de trolls libertarios.

En su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada, el vocero fue acorralado por las preguntas de los periodistas que esta vez consultaron sobre la relación que existe entre el Gordo Dan, uno de los trolls presidenciales y el peso de sus declaraciones en redes sociales.

La cara de Manuel Adorni tras la pregunta sobre el Gordo Dan

Adorni tuvo que aclarar un punto: "El único vocero del presidente soy yo", dijo y continuó: "El Gordo Dan desconozco cuáles son sus actividades, entiendo que tiene alguna amistad con alguna persona en Casa Rosada", contó con un hilo de voz.

Como si se tratara de una comedia negra, Adorni también explicó: "Es un gran tuitero y tiene bastante éxito en las redes sociales pero desconozco a quién te referís", dijo y explicó: "Más allá de que tengo conocimiento de quién es el Gordo Dan, bajo el nombre de Daniel pero no entiendo qué puede tener que ver un tuitero exitoso con ser vocero del presidente".

Para rematar, un poco abatido, el vocero de Las Fuerzas del Cielo explicó: "O me quedé sin trabajo y no me enteré".

El Gordo Dan ¿es o se hace?

Al momento ningún ciudadano argentino podría asegurar si el tuitero es funcionario de gobierno o solo es un tuitero devenido en libertario que muestra los dientes cada vez que alguien critica a Javier Milei.

La pregunta de la periodista Silvia Mercado (que estaba desacreditada por un mes completo y que consiguió ser readmitida) tuvo que ver con las varias intervenciones que tuvo el tuitero en la realidad política argentina.

La respuesta de el Gordo Dan sobre las acusaciones

Una de sus últimas apariciones se dio después de que el Seleccionado Argentino cantara un canción homofóbica. En ese momento, el secretario de Deportes Julio Garro deslizó que Lionel Messi tenía que pedir disculpas por aquello.

Ante ese comentario, el Gordo Dan expuso de la peor manera a Garro que salió expulsado de su cargo. Horas después y oficiando el trabajo de para-vocero presidencial, el tuitero libertario expresó: "Recordatorio para funcionarios de tercera y cuarta línea: si no entiendes la ideología que te puso el culo en la silla donde lo tenés sentado, que dicho sea de paso es la ideología del presidente (que es tu Jefe), entonces agradece por la suerte que tuviste, disfruta de tu cargo mientras dure y cerrá bien el orto".

A Adorni cualquiera le serrucha el piso

La Diputada cosplayer Lilia Lemoine ya viene advirtiendo a Adorni sobre la posible serruchada de piso que le gustaría dar: "Algún día Adorni va a tener que dejar de ser vocero porque va a ser gobernador y ahí... quizás me llegue el momento", expresó en una oportunidad.

Corrían los primeros días de julio de 2024 cuando Lemoine lo volvió a hacer. Se paró en el atril tan característico del vocero y soñó sin límites: "En vistas de que el vocero Manuel Adorni hoy faltó a su trabajo, quiero informarles que voy a estar serruchándole el piso y seré la nueva vocera presidencial. Fin".