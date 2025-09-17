¿Lo peor ya pasó? La chance de que Argentina entre en recesión llegó al 98,61% y casi que se duplicó desde julio

La chance de que Argentina entre en recesión subió a un 98,61%, de acuerdo a un reporte de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), a pocos días de que el presidente de la Nación, Javier Milei, indicara en una cadena nacional en la que presentó el Presupuesto 2026 al Congreso Nacional, que lo peor de su administración ya había pasado y que todo lo que venía para el país era positivo.

Lo más contundente de todo es que este indicador había sido del 56,16% en la pesquisa de julio, por lo que en sólo unos meses casi que se duplicó el porcentaje. La estadística se desprende del estudio de evolución del Índice Líder que realiza de la UTDT desde hace muchos años, a través del cual "busca anticipar los cambios de fase del ciclo económico, particularmente señalando los momentos de salida de la expansión y de entrada en recesión".

El Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella asegura que hay un 98,61% de chances de entrar en recesión.

"La probabilidad de salir de la fase expansiva se ubica en 98,61%", señalan el el último informe de UTDT. Lo cierto es que el índice no estaba tan alto desde 2018, cuando el macrismo debió apelar a una profunda devaluación y otros cambios durísimos que terminaron con la primavera económica de sus primeros años de gestión.

"El Índice Líder (IL) está diseñado para anticipar los puntos de giro en el ciclo económico argentino. Para ello, resume la información contenida en una serie de variables que tienden a cambiar de tendencia antes que el ciclo económico general. De este modo, es posible anticipar con cierto grado de probabilidad la salida de la fase expansiva y el ingreso en una recesiva", aclararon en el reporte.

El Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella asegura que hay un 98,61% de chances de entrar en recesión.

El IL se compone a través de las estadísticas que surgen del Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC), el Índice Merval Argentina, el Agregado Monetario M1, el precio FOB oficial de habas de soja, la ventas de autos a concesionarios, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el despacho de cemento al mercado interno, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), y los Índices de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos y para siderurgia. Este lunes el presidente Milei presentó el Presupuesto 2026 ante el Poder Legislativo y aseguró que lo peor ya había pasado. Lo cierto es que el consumo y la economía no repuntan de acuerdo a la percepción del bolsillo de cada habitante. Aunque esa sensación ahora se respalda en cifras que aseguran que lo que viene no va a ser nada positivo para las y los trabajadores.