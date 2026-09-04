Londres cruzó a Milei y advirtió que su compromiso con las islas es "inquebrantable"

El reclamo de Javier Milei por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas provocó una inmediata respuesta del Gobierno británico. Londres salió al cruce del discurso presidencial con una definición tajante: para el Reino Unido, el archipiélago "es británico" y la defensa de ese territorio seguirá siendo "absoluta e inquebrantable".

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que "las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos". El funcionario volvió a usar así el argumento de la autodeterminación de los isleños, una postura históricamente rechazada por la Argentina, porque se trata de una población implantada después de la ocupación británica .

Milei's statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

Streeting también interpretó el mensaje de Milei como una maniobra vinculada a la política doméstica: "La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas", escribió el funcionario en su cuenta de X personal y remató con una advertencia que elevó la tensión diplomática: "Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable".

Ed Miliband

La respuesta británica no quedó limitada al ministro de Defensa porque el canciller Ed Miliband reforzó la posición de Londres y volvió a ubicar la autodeterminación de los isleños como el eje de la defensa británica.

"La postura del Reino Unido con respecto a las Islas Malvinas es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la opinión abrumadora de sus habitantes. Su derecho a la autodeterminación es primordial, se basa en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza", afirmó.

La administración británica en las islas también salió a respaldar ese argumento y recordó el referéndum realizado en 2013. Según su publicación, el 99,8% de los votantes eligió permanecer como Territorio Británico de Ultramar .

Funcionarios británicos se valen de la autodeterminación de los isleños para sostener el poderío en Malvinas

"Aunque el derecho a la autodeterminación está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, los isleños de las Malvinas a menudo han tenido que luchar por este derecho", señalaron.

Qué dijo Milei en cadena nacional sobre Malvinas

Durante su mensaje del jueves por la noche, Milei afirmó que el escenario internacional presenta nuevas condiciones favorables para el reclamo argentino y vinculó su análisis con declaraciones recientes de Donald Trump.

"En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo", aseguró el Presidente que también anunció un "endurecimiento" de las sanciones y penas contra las empresas que participen en operaciones no autorizadas de explotación de recursos naturales en las islas. En particular, apuntó contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas.

" Esta amenaza no es inocua ", sostuvo el mandatario al referirse a la iniciativa ubicada en aguas situadas a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas afirmando al mismo tiempo que su Gobierno actuará "con firmeza" frente a proyectos que, según planteó, "representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina". Además, anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y volvió a rechazar que los habitantes del archipiélago puedan invocar el principio de autodeterminación.

Sea Lion

Según Javier Milei, los isleños constituyen "una población implantada en un territorio usurpado" y, por ese motivo, "no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".