Lorena Villaverde celebró una tormenta que devastó la producción local y la destrozaron: tuvo que pedir disculpas

La diputada nacional y senadora electa por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a protagonizar una polémica que expone el nivel de desconexión y desprecio social de buena parte del oficialismo libertario. En un video publicado el pasado lunes, la legisladora se filmó celebrando una intensa caída de granizo en Río Negro, mientras en la misma provincia productores frutícolas veían destruidas sus cosechas. "Miren las piedras que están cayendo acá, qué hermoso. Cuidado, miren esto... alucinante", exclamó entre risas, levantando trozos de hielo del suelo. En el clip, que acompañó con la frase "El poder de la naturaleza", Villaverde calificó el temporal como algo "hermoso y alucinante", sin advertir el desastre que el fenómeno causaba a pocos kilómetros de su casa.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron una oleada de repudios y la obligaron a borrarlas pocas horas después. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el temporal "afectó a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales" en el Alto Valle. José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos en la Legislatura rionegrina, consideró que los dichos de la libertaria fueron "una muestra de desprecio hacia quienes sostienen con su trabajo la economía regional". "Mientras productores y productoras de Cipolletti, Allen y Fernández Oro lloraban por la destrucción de su fruta, una representante del pueblo se burlaba en redes sociales. Eso no es libertad: es crueldad e insensibilidad política", sentenció el legislador.

Ante la contundente reacción social, Villaverde publicó un nuevo video en el que intentó disculparse: "A veces la pasión y la espontaneidad con la que vivo me juegan una muy mala pasada. Mi intención fue celebrar la fuerza de la naturaleza y no el daño que pudiera ocasionar". En la misma publicación pidió "realizar un relevamiento inmediato" para conocer la magnitud de las pérdidas y "buscar medidas concretas de asistencia a los productores". Pero su intento de rectificación no logró apagar el fuego político que había encendido: una vez más, la figura de Villaverde quedó asociada a la frivolidad y la falta de empatía que caracteriza a buena parte de la dirigencia libertaria.

A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin tener el conocimiento del alcance de la tormenta.



Nunca podría alegrarme por algo que dañe el trabajo y el sacrificio de quienes sostienen nuestra producción.



Lo que sentí fue asombro por... pic.twitter.com/HnqBLoz5up — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 10, 2025

Recordemos que Villaverde acumula una larga lista de escándalos que ensombrecen su carrera política. Durante la campaña electoral, se difundió que había sido detenida y condenada en Estados Unidos por contrabando de drogas en 2002, luego de comprar un kilo de cocaína en un restaurante de Sarasota, Florida. Ese antecedente explicaría, según distintas fuentes diplomáticas, por qué no puede ingresar a territorio norteamericano y habría inventado excusas para evitar viajar con comitivas oficiales.

La legisladora también quedó involucrada en la causa que investiga el financiamiento de la campaña de José Luis Espert y sus presuntos vínculos con Fred Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico y extraditado recientemente a Estados Unidos. Villaverde mantiene una relación sentimental con Claudio Cicarelli, primo hermano y socio de Machado. A esto se suman las denuncias de los legisladores José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé, quienes acusaron a Villaverde, a su jefe de campaña Julián Goinhex y al funcionario de ANSES Abelardo Calfín por el presunto uso de facturas truchas.

María Lorena Villaverde enfrenta un pasado plagado de delitos

De acuerdo con la denuncia, con estas facturas fraudulentas habrían intentado quedarse con 154 millones de pesos destinados a publicidad electoral. La organización ARM Global, dedicada a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, pidió incluso al Juzgado Federal N°5 que se frene la jura de Villaverde como senadora nacional el próximo 10 de diciembre, ante la gravedad de las acusaciones. Así, mientras miles de familias productoras de Río Negro luchan por salvar su fuente de ingresos tras el granizo, una de sus representantes más visibles se dedica a grabar videos celebrando el desastre y a ensayar disculpas poco convincentes.