Los curros de la casta: la familia Milei ocultó un multimillonario negocio inmobiliario en Miami

Según develó una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, la hermana del primer mandatario argentino y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que declaró el patrimonio más que modesto entre sus compañeros, dirigía un negocio de 2,7 millones de dólares en Miami. El informe demuestra como un año antes de la campaña electoral se capitalizó a partir de la venta de propiedades inmobiliarias en el extranjero, información hasta entonces no declarada.

Sin embargo, gracias al arduo trabajo periodístico, fue posible revelar los estrechos vínculos de la familia presidencial con los bancos estadounidenses y representantes de las grandes empresas. El caso de Karina Milei involucra a una organización llamada Alkary Investments LLC, que se dedicaba a la compra de inmuebles en el estado de Florida. Ella, junto a sus padres Norberto Milei (81 años) y Alicia Lucich (73 años) figuraban en la gerencia de la firma.

Hay que destacar que elnombre es una abreviatura de los nombres de Alicia y Karina. Se sabe que en 2018 y a través de Alkary Investments, se compraron dos pisos en un condominio de lujo Aria on the Bay en Miami por 727.900 y 643.900 dólares respectivamente. Alicia y Karina no pararon ahí. En diciembre de 2019 compraron otras dos propiedades por 695.900 y 650.900 dólares en un edificio de la avenida Ocean Drive, en Hollywood Beach Heights, situado entre Miami y Fort Lauderdale.

Karina Milei manejó una sociedad millonaria en Miami

Se presume que la mayor parte del dinero fue aportado por bancos estadounidenses en forma de hipotecas. El plan de Karina era alquilar la propiedad que había comprado, y pagar la hipoteca con el dinero recibido. Pero la pandemia de COVID-19 provocó el colapso del mercado inmobiliario de alquiler. Alkary Investments dejó de pagar la hipoteca, lo que dio lugar a demandas en Estados Unidos contra Norberto Milei y su empresa.

Para evitar problemas con la justicia estadounidense, la empresa offshore de la familia del presidente, tuvo que vender la propiedad por menos del precio de compra. Se informa de que el precio final de venta fue de 2,3 millones de dólares. Hasta la fecha, no se ha aclarado si la hermana del actual presidente invirtió su dinero en transacciones inmobiliarias en Miami o peor aún, si se trataba de operaciones para retirar fondos en Estados Unidos.

Lo cierto es que sigue siendo innegable que la hermana del presidente, y funcionaria del gobierno de La Libertad Avanza, intentaba hacer negocios en el extranjero y hasta ahora no consta en la declaración jurada ninguna operación con esos activos. En cuanto a los bienes inmuebles declarados por Karina Milei, afirmó que posee una casa de 150 metros cuadrados en Vicente López, que recibió en 2011 como parte de una herencia. La valuó en 1,4 millones de pesos, que en la actualidad son 1600 dólares.

Karina Milei y su hermano, el presidente Javier Gerardo

Al mismo tiempo, la funcionaria no informó cuentas bancarias fuera de Argentina ni grandes operaciones inmobiliarias en Miami. A pesar de que se han archivado las actuaciones judiciales contra la empresa familiar de Milei, la implicación de la Secretaria General de la Presidencia en operaciones financieras dudosas, no puede sino afectar a la imagen de su partido, La Libertad Avanza, y por ende la imagen de su hermano, que sin duda estaba al corriente de los peculiares negocios de la familia.