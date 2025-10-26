Y un día reapareció Espert: votó en silencio y bajo la sombra del escándalo por lavado de dinero

El diputado nacional en uso de licencia y ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, reapareció en público este domingo tras semanas de silencio. Lo hizo en el Colegio de la Santa Cruz, en Beccar, donde emitió su voto en medio del escándalo judicial que lo involucra por presunto lavado de dinero vinculado al empresario detenido por narcotráfico y estafa, Fernando "Fred" Machado. "Vengo con mucha tranquilidad, no tengo nada más que decir", dijo Espert ante los medios antes de ingresar al establecimiento ubicado sobre la calle Pedro de Mendoza.

El tono de su voz, bajo y medido, contrastó con la habitual verborragia y soberbia del economista liberal, que hasta hace poco encabezaba la boleta bonaerense de los libertarios y buscaba consolidar su espacio dentro del oficialismo. Apenas tardó unos minutos en marcar su elección en la Boleta Única de Papel, que irónicamente aún llevaba su propio rostro impreso como candidato. "Es un día muy bueno para la democracia, cada vez que se vota se ratifica la democracia, lo cual es una excelente noticia", alcanzó a decir casi en voz baja al salir. Luego se detuvo en la puerta a esperar a su esposa, quien votó en la misma escuela.

Finalmente, ambos se retiraron sin dar más declaraciones a bordo de una camioneta Toyota Corolla Cross. "Yo siempre me consideré un ciudadano común, normal, que quería hacer un aporte a la política", se limitó a expresar antes de retirarse, esquivando las preguntas sobre la causa judicial que lo tiene en el centro de la escena. Fue su primera aparición pública desde que renunció a su candidatura, el 8 de octubre pasado, tras revelarse que había recibido una transferencia de 200 mil dólares en 2020 del empresario "Fred" Machado, actualmente detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, estafa y lavado de activos.

Espert todavía figuraba en la boleta

El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, investiga si el dinero girado a la cuenta personal de Espert formaba parte de una maniobra de blanqueo de fondos ilícitos. La causa se originó tras una denuncia presentada por Juan Grabois, que alertó sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del economista. Al comunicar su renuncia semanas atrás, Espert había intentado presentarse como víctima de una maniobra política: "A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", escribió en X.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la... — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

Y agregó: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral" Sin embargo, el silencio con el que reapareció este domingo parece decir más que sus palabras. La escena, despojada del ímpetu con el que solía defender sus ideas en los medios, mostró a un Espert disminuido, apartado de la primera línea de La Libertad Avanza y bajo el peso de una investigación judicial que podría complicar mucho más que solo su futuro político.