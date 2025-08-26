Lugones y Vilches le huyen al Congreso y las explicaciones brillan por su ausencia

El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, que destaparon un presunto esquema de coimas en el área de Discapacidad y salpicaron nombres de peso como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, sigue sumando capítulos vergonzosos. Este martes, la Cámara de Diputados esperaba respuestas claras y contundentes. Pero, los protagonistas del momento, el ministro de Salud Mario Lugones y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, decidieron no aparecer. Sí, pegaron el faltazo.

La reunión conjunta de las comisiones de Salud Pública y Discapacidad estaba convocada específicamente para que estos funcionarios rindieran cuentas. Pero no, ni un rastro de ellos. El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), no pudo ocultar su frustración: "No hemos tenido respuesta ni del ministro Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir ". Y efectivamente, no lo hicieron.

Lugones y Vilches brillaron por su ausencia

No es la primera vez que sus funcionarios se ausentan cuando deben dar explicaciones. Yedlin lo dejó claro: este patrón de evasión ya se volvió costumbre. Pero los ciudadanos merecen respuestas, y los legisladores tienen la responsabilidad —y el derecho— de controlar al Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo como una bola de nieve. Los audios filtrados no solo hablan de coimas, sino que implican a figuras clave del Gobierno. Pero en lugar de dar la cara y aclarar las cosas, Lugones y Vilches prefieren esconderse. ¿Qué tienen para ocultar? La ausencia de ambos no hace más que alimentar las sospechas .

Pablo Yedlin

En la reunión, los legisladores opositores discutieron varios proyectos para esclarecer este caso de corrupción que ya apunta a las más altas esferas del poder que además implican a Javier y Karina Milei. Sin embargo, como bien señaló un diputado opositor, el oficialismo tiene el control de la comisión de Asuntos Constitucionales, donde estos proyectos terminan encajonados sin avanzar: "N o va a quedar más alternativa que en la próxima sesión se mocione un emplazamiento ", advirtió.

La paciencia se agota. Los y las argentinas exigen transparencia y explicaciones inmediatas. Pero parece que para el gobierno de las fuerzas del cielo, la rendición de cuentas es solo un trámite opcional. Mientras Mario Lugones y Alejandro Vilches sigan esquivando al Congreso, la sombra del encubrimiento seguirá cubriendo a esta administración.