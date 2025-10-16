Luis Caputo justificó la reforma laboral y dejó expuestos los riesgos para los trabajadores

Mientras La Libertad Avanza juega a gobernar, un país entero se queda sin los derechos que llevó décadas conquistar. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió un mensaje grabado a los empresarios durante el Coloquio IDEA, donde agradeció el acompañamiento al Gobierno durante los primeros 20 meses de gestión y defendió el rumbo económico adoptado desde el inicio de la administración.

Sesgado y limitado a su realidad, el funcionario hizo un repaso de lo que considera los logros del gobierno: "Creo que estamos en un contexto económico mucho más previsible; en un nuevo modelo en el que hemos logrado estabilizar la macroeconomía, logrando el tan ansiado equilibrio fiscal, que Argentina no lograba desde hacía casi un centenar de años, y además hay equilibrio monetario", dijo Caputo.

Luis Caputo festeja una Argentina que no existe y La Libertad Avanza la inventa

Lejos de mostrar empatía o sensibilidad social, el ministro afirmó que " la reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible ", y sostuvo que se necesita "un sistema más ágil y dinámico que termine con la industria del juicio", una frase que suele repetirse como excusa para precarizar condiciones laborales.

Desde la comodidad de su despacho y mirando directo a cámara, Caputo dejó en claro cuál es la prioridad del gobierno: los empresarios antes que los trabajadores. Con la reforma que promueve Javier Milei, los empleados podrán ser despedidos sin causa ni indemnización , perdiendo una de las principales herramientas de protección frente a los abusos patronales.

Entre los puntos más preocupantes del proyecto, se incluye la implementación de un "banco de horas" que habilitará jornadas variables según la demanda empresarial; la limitación del accionar judicial laboral; la eliminación de las altas tasas de interés que hoy protegen al trabajador en caso de juicio; y la digitalización de trámites, que en nombre de la "simplificación" deja a miles de profesionales sin funciones y favorece la desregulación total. Además, se permitirá pactar contratos en cualquier moneda, incluso en dólares, lo que erosiona la soberanía laboral y profundiza la desigualdad.

Todo esto ocurre en la antesala de las elecciones del 26 de octubre, fecha clave para el oficialismo. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que las reformas tendrán éxito en el Congreso si al Gobierno le va bien en las urnas. Una declaración que destapa el verdadero objetivo del plan económico: consolidar un modelo hecho a medida del mercado y a espaldas del pueblo trabajador.