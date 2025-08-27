Luis Juez se distancia de los Milei: "No hay plata para la terapeuta de mi hija, pero sí para la cometa"

El senador cordobés Luis Juez atraviesa momentos de tensión política tras el estallido del caso de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un escándalo que sacude los cimientos del gobierno libertario liderado por Javier Milei y a su hermana Karina a quien muchos tildan de "cajera" de las coimas. La relación entre Juez y La Libertad Avanza, que hasta hace semanas parecía sólida, ahora atraviesa una encrucijada marcada por reproches, declaraciones explosivas y una visible intención de desmarcarse.

La denuncia que involucra a funcionarios del gobierno libertario en el presunto desvío de fondos destinados a personas con discapacidad salpica a Juez y lo deja en una posición incómoda, dado su vínculo previo con Milei y su rol como colaborador en la campaña libertaria en Córdoba. Pero hay un componente personal que amplifica su reacción: su hija, quien vive con una discapacidad, quedó en el centro de su descargo público.

Luis Juez y Milei

En una entrevista el martes por la noche en el programa de Jonatan Viale en TN, Juez dejó en claro su malestar con el manejo de los recursos públicos: "Me mataron por el Garrahan y veo por la televisión que no había plata para la terapeuta de mi hija, pero sí para la cometa . Salgan a aclarar", exigió indignado.

Otro de los momentos más resonantes de su aparición en TN fue cuando admitió que había cometido errores políticos en el pasado y que ahora busca corregir el rumbo: "No quiero volver a equivocarme y decir que tengo menos olfato que un pequinés", afirmó con dureza, dejando entrever que su instinto político, reconocido por muchos como agudo, le habría fallado esta vez.

Una persona cercana al senador confesó a este medio que Juez está atravesando una crisis interna: "Es la primera vez que a Luis le falla el olfato. Esto lo está golpeando más fuerte de lo que aparenta", contaron.

En las filas de La Libertad Avanza, la situación también es compleja. Gabriel Bornoroni, uno de los referentes del espacio en Córdoba, intentó mantener a Juez como una figura clave dentro del esquema libertario. Sin embargo, los movimientos del senador para tomar distancia del escándalo ya generan resquemores y reproches internos. Según fuentes cercanas al bloque, algunos dirigentes cuestionan la decisión de Bornoroni de apostar por Juez como aliado en un momento tan delicado.

El fin de semana pasado, Bornoroni intentó ampliar su base política convocando a figuras radicales como Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Luis Picat. Sin embargo, los tres rechazaron la invitación, dejando al líder libertario sin el respaldo necesario para proyectar una imagen más amplia y cohesionada.

Gabriel Bornoroni

Al parecer el curro de Karina y Javier Milei en ANDIS no tendrá apoyo político de varios de los funcionarios de cara a un proceso electoral que promete cambiar el tablero de ajedrez de la administración de La Libertad Avanza. Luis Juez, quien supo ser un defensor acérrimo de los libertarios ahora está a punto de romper todo.