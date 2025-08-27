Martín Menem se enojó con Majul por su cuenta secundaria, admitió vínculos con la Suizo Argentina y se diferenció de "El Turco"

El caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cada día golpea más al oficialismo. Así se vio cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo agua en una entrevista televisiva que le hizo el periodista oficialista Luis Majul en LN+. Allí admitió vínculos con los Kovalivker y la droguería Suizo Argentina, negó su cuenta secundaria que ayer se viralizó en X y se diferenció de su tío el ex presidente Carlos Saúl Menem por venir del sector privado.

Si bien aceptó que tiene una relación con Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dos de los dueños del laboratorio que está en el centro de la polémica de las coimas, señaló al escándalo del momento como "una monumental operación, a 15 días de las elecciones, tal vez del último reducto del kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires". Para el legislador la exposición de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo estuvo "pensada y diseñada" por la oposición peronista.

En relación a la cuenta de X (ex Twitter) @PraetorLeon, desde la cual salió un posteo a nombre de él y que quedó como su cuenta secundaria secreta, Menem negó todo y apeló a una frase de su tío. "Luis, como dijo alguna vez Menem: 'preguntame cosas serias'. Soy el presidente de la Cámara de Diputados. Por favor te lo pido", soltó en un evidente enojo.

La aclaración llegó por el posteo desde esa otra cuenta que se refería a que iría al programa de Majul, tras haber fallado un día antes. "Tengo una sola cuenta de Twitter. La manejo yo. Punto. Hay gente que trabaja en Twitter y hay gente que boludea. Yo trabajo en la Cámara de Diputados y cuando tengo que subir algo lo subo. Hay un montón de operación, contra operación y estupideces", afirmó.

Si bien parafraseó a su tío, también se diferenció de él cuando quiso explicar por qué conocía a los Kovalivker. "Viaje con Argentina, por Sudamérica, por Europa, fui representante de un grupo de cumbia, monté una empresa de suplementos, participé de una empresa de seguridad", enumeró en relación a su trayectoria en el sector privado.

"Todos los que están en política en general no tienen ese recorrido. Conozco a todo el mundo en el tema del comercio. Para que lo entiendas", le planteó a Majul. "Esa es la diferencia con 'El Turco' Menem que siempre laburó en el Estado", deslizó sobre el ex presidente. "Después lo sube a Linkedin", ironizó el periodista al respecto.