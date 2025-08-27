Spagnuolo eliminó "quirúrgicamente" los chats que complicarían a los hermanos Javier y Karina Milei

La investigación por las irregularidades y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) toma cada día que pasa un giro inquietante; ahora, tras el hallazgo de que Diego Spagnuolo, exfuncionario del organismo, habría eliminado selectivamente conversaciones clave de su teléfono celular se suma otro capítulo a la intrincada causa de corrupción del gobierno de La Libertad Avanza. Las sospechas se ciernen sobre la desaparición de chats con Karina y Javier Milei en un contexto cada vez más sospechoso.

El dispositivo de Spagnuolo fue desbloqueado el viernes pasado en un operativo llevado a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), dependiente del Ministerio Público Fiscal. Según fuentes judiciales, el análisis preliminar confirmó que los chats con los hermanos Milei fueron eliminados manualmente la semana pasada, justo después de que se filtraran audios comprometedores que aluden al esquema de corrupción en la compra de medicamentos en el sistema de salud pública.

Diego Spagnuolo y Javier Milei

A diferencia de un formateo general del dispositivo, que habría borrado toda la información, los investigadores concluyeron que el borrado fue quirúrgico . Mientras que parte de la actividad del teléfono permanece intacta, las conversaciones con Karina Milei y otros actores clave desaparecieron. Este hecho alimenta las sospechas de que Spagnuolo intentó ocultar pruebas relevantes para la causa.

Los registros oficiales indican que Spagnuolo visitó al menos 39 veces la quinta presidencial de Olivos y acudió 48 veces a la Casa Rosada entre enero de 2024 y mayo de este año . Estas cifras refuerzan la hipótesis de que existía una relación cercana con los esotéricos hermanos Milei, lo que hace aún más sospechoso el vacío digital dejado en su teléfono.

Diego Spagnuolo junto a Karina Milei, Lule y Martín Menem

Otro dato que complica la situación es el cambio de teléfono realizado por Spagnuolo en agosto de 2024, fecha coincidente con la denuncia presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual. Según esta denuncia, los audios filtrados mencionan no sólo a "El Jefe", Karina Milei sino también a Eduardo "Lule" Menem como participantes en contrataciones corruptas con la droguería Suizo Argentina SA.

El dispositivo actual de Spagnuolo, incautado durante el allanamiento, fue utilizado precisamente después de esa fecha. ¿Es esto una estrategia para dificultar el acceso a información comprometedora?

Diego Spagnuolo

Aunque Spagnuolo se negó a entregar las claves del dispositivo incautado, los peritos lograron acceder al contenido debido a que el celular estaba encendido al momento del allanamiento. Sin embargo, el análisis completo y la recuperación de los datos eliminados podrían demorar meses, según indicaron fuentes cercanas al caso.

En paralelo, Spagnuolo entregó un segundo teléfono, aunque este estaba inoperativo y aparentemente dañado, lo que suma otro elemento de sospecha. Los investigadores confían en poder recuperar parte del contenido eliminado, aunque no hay ninguna precisión sobre si será posible acceder a información almacenada en dispositivos anteriores.

Otras piezas del rompecabezas

La trama no se limita al teléfono de Spagnuolo. La Justicia también analiza los dispositivos de otros involucrados en la causa, como Daniel María Garbellini, otro exfuncionario de ANDIS señalado como gestor del presunto esquema irregular. A diferencia de Spagnuolo, Garbellini sí entregó las claves de acceso a su celular, lo que podría aportar datos cruciales para entender cómo operaba la red dentro del organismo y sus conexiones externas.

Asimismo, los investigadores buscan acceder a los teléfonos de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina SA. Mientras que Jonathan entregó su iPhone al presentarse en Comodoro Py, Emmanuel aún no ha permitido el acceso a su Samsung de última generación, lo que obligó a las autoridades judiciales a solicitar asistencia técnica a la empresa israelí Cellebrite para desbloquearlo.