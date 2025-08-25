Lule Menem desmintió las acusaciones de corrupción y señaló que es todo una "operación kirchnerista"

El subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, desmintió las acusaciones de corrupción en su contra, que proliferaron a través de los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, y que lo involucran junto a su jefa Karina Milei en un circuito de retornos que gestionaba la Droguería Suizo Argentina y sus dueños, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

"Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno", escribió el funcionario en un comunicado que compartió a través de la red social X (ex Twitter). "Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto", agregó.

El posteo de Eduardo "Lule" Menem sobre el escándalo de corrupción en la ANDIS.

El riojano aclaró que, si bien no puede referirse a la auntenticidad de los audios de Spagnuolo, sí puede asegurar "la absoluta falsedad de su contenido". "Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado", aseguró Lule.

La negativa de Lule a las acusaciones llegó al punto de directamente afirmar algo incomprobable y difícil de creer. "Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis", destacó el funcionario. ¿Acaso es creíble? Trabaja con la hermana del mandatario, ¿nunca habló con ella sobre algún problema del organismo que encabezaba Spagnuolo? Los audios y los intentos de fuga de la madrugada del viernes dicen lo contrario.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei.

"Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados", manifestó Lule cerca del final de su comunicado. Según fuentes cercanas a Casa Rosada, la demora del mensaje tuvo que ver con comprobar si Spagnuolo se presentaba como arrepentido.

El mensaje fue retuiteado tanto por el presidente de la Nación, Javier Milei, como por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, primo y socio del acusado. El comunicado refleja la nueva orientación política del Gobierno nacional acerca del escándalo de corrupción que tuvo a la gestión en silencio durante casi una semana.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

"No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo. Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral", sostuvo Lule. "Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante", cerró.