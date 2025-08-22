Preocupación en la Casa Rosada tras el secuestro del celular de Spagnuolo y las versiones de un quiebre ante la Justicia

La noticia del secuestro del teléfono celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo cayó como una bomba en el entorno del presidente de la Nación, Javier Milei. La preocupación acerca de si el contenido que tiene el dispositivo móvil puede demostrar ante la Justicia la red de retornos con la Droguería Suizo Argentina que aseguró el ex funcionario en los audios filtrados que mancharon a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es innegable.

Es que luego de que la Policía secuestrara el teléfono de Spagnuolo este viernes al mediodía, la versión del entorno del abogado acerca de la voluntad de presentarse en la Justicia como arrepentido de la estructura de corrupción creció con fuerza. Esto significaría una figura similar a la que fue Leonardo Fariña en la Ruta del Dinero K. Aunque en esta oportunidad, la K le pertenecería a Karina.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

La preocupación de Spagnuolo sobre el peligro que significan para él las recientes filtraciones de los audios se evidenció en dos hechos. Por un lado esta presunta voluntad de quebrarse ante la Justicia y no inmolarse por la causa. Por el otro, es innegable que las versiones acerca de que debieron cruzarle el auto cuando lo encontraron a bordo de su vehículo en la zona de Pilar, y que hubo signos de un intento de fuga, expusieron algo que ante un escándalo de semejante magnitud: tiene miedo de no contarla.

La posibilidad de presentarse como arrepentido se sustenta en otra versión que surgió en los últimos días acerca de que Spagnuolo ya tiene copias de seguridad de sus chats de Whatsapp a resguardo, convencido de que podía terminar él implicado en un esquema de corrupción que encabezaba Karina Milei y su ladero Eduardo "Lule" Menem.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei.

Por otro lado, desde el sitio La Política Online aseguraron que al presidente Milei ya se le acercaron "experimentados operadores judiciales" con el fin de "ayudarlo" ante la investigación del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. La posibilidad de bajar del barco a Karina para reducir daños en la estructura de poder no existe para el mandatario. Por eso la puso a su diestra en la foto de candidatos que compartió La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Como para sumar al coctel que denota que la preocupación es evidente e indiscutible es que, horas después de este mediodía, Francisco Oneto, uno de los abogados del presidente, ingresó a la Casa Rosada para reunirse con el mandatario con el único fin de establecer una estrategia para que no caiga "El Jefe".