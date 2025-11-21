Macri aseguró que su padre perdió US$500 millones con el Correo Argentino y aseguró que "nunca supo" de política

El expresidente Mauricio Macri criticó a su ya fallecido padre, Franco Macri, por no haber sabido comunicar bien lo que ocurrió en la gestión del Correo Argentino, donde aseguró que perdió 500 millones de dólares en las inversiones que realizó. También deslizó que el fallecido empresario nunca entendió la política y que pensaba todo al revés en ese sentido.

"Mi papá no quiso dar la discusión pública alrededor del tema correo. Le dejó la cancha entera al kirchnerismo y ellos lograron demonizarlo ", explicó el ex jefe de Gobierno porteño en una entrevista ante Seúl. "Lograron que la gente crea que tuvo un beneficio, cuando él perdió gran parte de su patrimonio en la administración del Correo", agregó. Más adelante fue específico con el montó y detalló que "él perdió 500 millones de dólares de esa época", lo que serían unos "800 de ahora".

El fundador del PRO detalló que en su gestión al frente de Boca Juniors entendió que "comunicar era tan importante como hacer" y que eso le faltó a su padre. "Después en política comprobé que está lleno de chantas que han sido un desastre en el hacer y duraron, gracias a una gran comunicación, más tiempo que gente que ha sido buena en el hacer y mala comunicando", confesó.

En ese sentido destacó que su padre "pensaba todo al revés de lo que era la política" y que " no la entendió nunca ". En un momento de la entrevista, Macri señaló a la cámara y soltó: "Vos tenés que ponerte delante de este aparatito, poner la cara, mirar a la pantalla y decirle: 'flaco: es mentira'. Y la gente te mira a los ojos y sabe si estás diciendo la verdad o estás macaneando. Y él tenía esa limitación".

Franco y Mauricio Macri.

"Yo me acuerdo cuando el kirchnerismo simultáneamente me atacó con el tema de la Policía Metropolitana. Yo salí personalmente a la gente explicándole que era un disparate. Yo no espiaba a nadie, y menos al marido de mi hermana y todas esas cosas que dijeron. ¿Qué podía interesarme menos que ese personaje?", cuestionó en primera persona, en relación a las acusaciones por haber espiado hasta familiares propios.

Macri y el Correo Argentino: la defensa de la gestión

Según Macri, su padre " se lanzó a invertir a lo bestia para transformar el Correo, lo transformó, hizo una fábrica nueva, una planta nueva de procesamiento para encomienda, hizo toda una revolución muy grande". Además consideró que funcionaba bien y "en equilibrio", aunque no se podía pagar el canon establecido porque era "absurdo". "Encima el Estado no le había cumplido con la unificación gremial. Había 89 sindicatos. Inmanejable", recordó.

Correo Argentino fue gestionado por el grupo Macri desde el 26 de agosto de 1997 hasta el 16 de diciembre de 2003, cuando decretaron su quiebra.

También habló de "los prestadores chiquitos que no pagaban impuestos" y "que se metían por todos lados y encima el Estado no le pagaba las prestaciones que tenía obligación el Correo por ser el sucesor del correo estatal". "Esa combinación lo aniquiló. Y en vez de quedar como alguien que había sufrido por el Correo, quedó como que él con el Correo había sacado ventaja de algo. Un disparate", criticó.