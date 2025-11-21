Ni uno sano: repudiaron a la diputada Marilú Quiroz por convocar a un evento antivacunas en el Congreso

Un conjunto de sociedades científicas de la Argentina rechazaron la convocatoria de la diputada nacional del PRO Marilú Quiroz para realizar el jueves 27 de noviembre en el Anexo del Congreso Nacional un ateneo titulado: "¿Qué contienen realmente las vacunas del COVID-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas" y le pidieron al presidente de la Cámara, Martín Menem, que suspenda el evento.

"Rechazamos la realización de este evento por resultar tendencioso, inequitativo y llevar a generar y reproducir falsos conceptos, con el riesgo de favorecer vacilaciones en la comunidad a la hora de decidir la vacunación personal para prevenir enfermedades que pueden ser mortales, causar algunos tipos de cáncer y/o dejar secuelas orgánicas y funcionales graves y permanentes", manifestaron los representantes de la comunidad médica organizada.

La Sociedad Argentina de Infectología fue una de las instituciones que rechazaron la convocatoria antivacunas de Marilú Quiroz.

La solicitud para que se cancele la convocatoria está firmada por la Sociedad Argentina de Infectología (SAI), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SAIP), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Virología (SAV), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Sociedad Argentina Medicina (SAM) y la Asociación Argentina de Microbiología (AAM).

Para las sociedades científicas el título del evento "es tendencioso y traduce un juicio previo en el que hay un supuesto de contenidos ocultos en la misma". "Esta aproximación puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o dudas respecto al valor de las vacunas; lo que resulta de enorme peligro, sobre todo en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas , tanto para COVID como para otras enfermedades que, habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, están reemergiendo como problemas sanitarios de peso", plantearon.

La convocatoria de la diputada nacional Marilú Quiroz para cuestionar la vacunación al Covid-19, que despertó el rechazo de la comunidad científica.

También señalaron que "la realización de eventos como el mencionado en ámbitos del Estado, sólo induce al negacionismo científico , lo cual va en desmedro de la confianza en las vacunas". "Nos preocupa que la actividad pueda generar interpretaciones que no reflejan la evidencia científica disponible", manifestaron en segundo término. "Consideramos que resulta imperioso continuar con el compromiso de nuestro país con la Salud Pública, reconociendo a las vacunas como bien fundamental para la comunidad, conforme lo garantiza la Ley de Vacunas", fue el tercer planteo de las sociedades científicas.

La militancia de Quiroz es de larga data y fue quien presentó de manera reciente un proyecto para modificar la Ley 27.491 que establece la vacunación obligatoria, con el fin de "actualizar el marco legal para que respete los valores de libertad, consentimiento informado y autonomía del paciente" y adecuarlo a "los nuevos principios que introduce la Ley Nicolás 27.797".

"El próximo 27 de noviembre llevaré adelante un ateneo científico en el Anexo del Congreso de la Nación para debatir sobre los efectos adversos de estas vacunas. Desde que asumí como diputada nacional me propuse darle lugar a todas las voces y eso es lo que haré hasta el final de mi mandato que terminará el próximo 10 de diciembre", explicó la diputada del PRO Marilú Quiroz en un video que subió a sus redes sociales.