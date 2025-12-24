Macri marcó la cancha y dejó al descubierto su grieta con Milei: balance de fin de año, pases de factura y una alianza en crisis

El ex presidente Mauricio Macri aprovechó el cierre de año para hacer público su balance político y, sin mencionar de manera explícita a Javier Milei, envió un mensaje que resonó con fuerza dentro y fuera del oficialismo. A través de un video publicado en Instagram, el titular del PRO dejó una serie de definiciones que funcionaron como advertencia a La Libertad Avanza, en medio de una relación política cada vez más deteriorada. "Cuando un año se termina, todos miramos para atrás. Recordamos lo que hicimos bien, lo que aprendimos y lo que nos tocó enfrentar. Y entendemos algo esencial: la política no es solo ganar elecciones, es transformar la vida de la gente", sostuvo Macri en un mensaje que muchos leyeron como una crítica directa al rumbo del Gobierno libertario, marcado por triunfos electorales pero crecientes tropiezos legislativos.

El mensaje llegó después de que LLA viera frustrada su ambición de avanzar con el capítulo XI del Presupuesto 2026, incorporado a último momento y finalmente rechazado. En ese contexto, Macri buscó diferenciarse y reivindicar la gestión territorial de su espacio: "En cada provincia y en cada ciudad donde gobernamos se confirmó una certeza: cuando el PRO gestiona, las cosas cambian. Porque gobernar es estar todos los días, escuchar, resolver y avanzar".

El video no fue neutro en su selección de imágenes. Aparecieron los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, además de figuras como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato. Las ausencias, sin embargo, también hablaron: no hubo rastros de Cristian Ritondo ni de Diego Santilli, dirigentes con mejor vínculo con la Casa Rosada. Macri reconoció las dificultades del año, aunque buscó capitalizarlas políticamente.

De hecho, afirmó: "Este año también tuvo momentos difíciles que nos obligaron a pensar, a revisar y a aprender. Y ese aprendizaje nos recordó algo central: los cambios profundos no se construyen sin obstáculos, y los equipos que creen en el cambio no se quiebran, se fortalecen". Detrás del tono reflexivo, la interna con el oficialismo aparece cada vez más expuesta. El último capítulo de tensión se dio en la Cámara de Diputados, con la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación.

Milei saludando a Macri a minutos de haber asumido la presidencia

Aquello desató un fuerte cruce entre el PRO y LLA. La votación, realizada sin la presencia del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, fue interpretada por el macrismo como una maniobra política acordada entre el oficialismo y el kirchnerismo. "La relación está rota. Les va a costar mucho volver a ganarse nuestra confianza. Hace dos años los ayudamos desinteresadamente y ahora acuerdan con el kirchnerismo", lanzó un dirigente cercano a Ritondo a Infobae.

La sesión dejó, además, una señal política de peso: el oficialismo consiguió aprobar el Presupuesto 2026, pero sin el capítulo más sensible para el ajuste fiscal, que incluía la derogación de leyes como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario. Para el PRO, el modo en que se resolvió la integración de la AGN fue una línea roja. "Fue una maniobra burda. Designaron auditores sin consenso, solo por un acuerdo político entre LLA y UP. Cuando el control se define por mayoría circunstancial y no por acuerdos amplios, la Auditoría deja de ser técnica y plural", advirtió un histórico diputado macrista.

Mauricio Macri en el Foro ABECEB

En ese marco, Macri cerró su mensaje con una apelación a la unidad y al futuro, aunque el tono optimista contrastó con la realidad política: "Que este fin de año nos encuentre unidos y orgullosos de lo que logramos, pero sobre todo mirando hacia adelante. Todo lo construido nos proyecta hacia un futuro más desafiante y lleno de oportunidades". De esta manera, el balance de fin de año de Macri terminó funcionando menos como un saludo navideño y más como una señal política clara: el PRO ya no está dispuesto a acompañar sin condiciones y la convivencia con Milei atraviesa su momento más crítico.