Cúneo Libarona busca incorporar el "hombricidio" al Código Penal y defendió la baja de edad de punibilidad

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que está detrás de una reforma para incorporar el "hombricidio" al Código Penal, ya que considera que la figura de femicidio es inconstitucional por referirse a un sólo género, un debate que no resiste análisis ante las casi infinitas diferenciaciones que hace la ley entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, también bancó la baja en la edad de punibilidad que lanzó el Gobierno nacional.

La propuesta del ministro se basó en lo que él considera inconstitucionalidad del femicidio "porque es solo para la mujer", mientras que su solución sería la de incorporar el "hombricidio" al Código Penal, "para garantizar proporcionalidad y equidad en la aplicación de las penas". Es un hecho que las legislaciones varían en un montón de situaciones como en los cupos de género, las jubilaciones y las licencias por paternidad. Lo que buscan no es más que atacar las conquistas del movimiento feminista, que tan opuesto es al Gobierno nacional.

Mariano Cúneo Libarona quiere incorporar el "hombricidio" al Código Penal.

Para Cúneo la legislación actual, que está vigente desde 2012, es "difusa e imprecisa". "El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley", explicó Libarona. Al mismo tiempo, transmitió cierta tranquilidad con el hecho de que no sería derogada la figura, como se rumoreó en algún momento. "Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos", aclaró. Por otro lado, el ministro adelantó que "el aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás"

La baja de edad de punibilidad

Sin embargo, Cúneo reconoció que "los cambios en el Código Penal e inimputabilidad son muy necesarios: se privilegió ahora inimputabilidad". Lo que implica de cierta manera que, con el fin de que esto prospere, se dejaron de lado otras cuestiones. "La polenta que tiene Patricia Bullrich en el Congreso es fundamental", remarcó sobre la ex ministra de Seguridad y actual jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), la principal figura con la que impulsan los cambios en el parlamento.

Cúneo Libarona tiene la baja en la edad de punibilidad en la mira.

"El fundamento de la inimputabilidad es que un chico no comprende la criminalidad de sus actos. Hoy, ese joven de 16, 15 o 14 años conoce perfectamente lo que hace: actúa con dolo y tiene conocimiento y comprensión. Tal vez no lo tenía en 1980, pero hoy lo tiene", argumentó el funcionario. "El mensaje que damos a los menores es: 'delincamos que total tenemos impunidad'. Y a la policía es: 'detengamos a la gente y en un minuto salen'", afirmó enseguida.

Mientras que el Gobierno nacional se desvive con el "no hay plata", para Cúneo la incorporación de los menores de hasta 13 años en el sistema penitenciario "no es tan oneroso". "Los chicos tienen que tener un límite y un tratamiento adecuado, en un lugar digno para poder resocializar. Ya van a estar, ya van a venir, no son tantos y está contemplado en el Presupuesto", reveló.

Patricia Bullrich es la principal espada parlamentaria detrás de la baja en la edad de punibilidad.

"A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable", graficó Cúneo, en una exposición falsa. Con la actual legislación, cuando un niño de 13 años comete un homicidio no se va a su hogar, sino a un centro de detención desde el cual pagará una pena hasta ser mayor de 18 años.

Su casi salida en diciembre

El ministro también habló sobre lo vivido en diciembre, cuando estuvo a punto de salir del Gabinete pero atendió el llamado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su hermano y presidente, Javier Milei. "Estaba para decir, 'bueno, ya está' y me pararon", detalló. "Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas", agregó en ese sentido.

Javier Milei le pidió a Cúneo Libarona que no renuncie y siga al frente de la cartera de Justicia.

Me llamó Karina diciéndome que yo era muy valioso y considerado, pidiéndome 'quedate'", recordó Cúneo, quien tras eso habló con el mandatario quien le dijo: "yo te quiero mucho, las cosas que vos hacés, los temas míos que manejás, lo que has hecho en la Justicia". Las palabras habrían sido fundamentales para que no se vaya. "Yo le dije: 'bueno Javier, yo los quiero mucho y confío en que vas a cambiar la Argentina. Vamos a seguir un tiempo, hasta que vos digas'".