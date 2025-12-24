Milei lanzó un spot de Felices Fiestas lleno de datos falsos y anunció que en 2026 "van a haber muchas más reformas"

El presidente Javier Milei dejó un spot para saludar a los seguidores de sus redes sociales por la Navidad, en el cual hace un balance de su gestión y celebra muchos logros que, al analizarlos con frialdad, no existen o son exagerados. Además, en el video que compartió anunció más cambios para 2026. "Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas", lanzó.

"Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos", fue la primera afirmación que fue parte del institucional que publicó. Lo cierto es que de esos 15 puntos son una cifra consolidada que suma el déficit del Tesoro (5 puntos) y el déficit cuasifiscal del Banco Central (10 puntos por pasivos remunerados como las Leliqs).

La exageración en la afirmación también reside en que el déficit heredado del cual el Gobierno nacional tiene control directo es el del gasto público, que era de entre 4,6% y 6% de acuerdo a lo que publicó Chequeado. Además, según el propio Presupuesto 2025 y datos del Ministerio de Economía, el esfuerzo fiscal se concentró en el Tesoro, pero la deuda del BCRA se transformó en nuevos instrumentos como los Bopreal y los pases que, aunque reducidos, no desaparecieron por completo del balance consolidado.

"Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre", siguió el spot de Milei. El caballito de batalla presidencial siempre fue el tema de cómo se "domaron" los precios. Lo cierto es que la inflación interanual que se registró es del 31,4%, una de las más altas del mundo, que hasta duplica el promedio regional sin contar a Venezuela.

Cuando Patricia Bullrich se quejaba de una inflación del 2,4%

Además, tampoco se tuvo en cuenta que los precios de las tarifas de los servicios públicos y la salud subieron por encima del promedio general, lo que afectó de forma directa al poder adquisitivo real de los trabajadores. Ahí aparece la otra mentira. El Gobierno mide desde el pico de pobreza de su propia gestión, cuando llegó al 55% en el primer trimestre de 2024, para calcular 12 millones de pobres menos.

La reducción real es de unos 4,7 a 6,6 millones de personas, aunque la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que el descenso está "sobrerrepresentado" por cambios en los patrones de consumo y la canasta básica. Un ejemplo directo es el descenso en el consumo de leches y carnes, una realidad que desmiente mucho más las estadísticas falsas.

La UCA advirtió que el dato de pobreza difundido por el Indec está "sobrerrepresentado"

La eliminación del cepo "para siempre" también esconde manipulaciones. Si bien el DNU 269/2025 y las comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de abril de 2025 levantaron la mayoría de las restricciones para el acceso a divisas, la economía opera bajo un régimen de bandas cambiarias y con la intervención para sostener el precio del dólar , lo que implica que no existe una flotación libre absoluta para nada.

"Recuerden que teníamos 9 mil piquetes por año y hoy es cero. Por eso presentamos con la Dra. (Patricia) Bullrich esta reforma de tolerancia cero contra la delincuencia. Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado", celebró Milei en su spot. "Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la Boleta Única de Papel y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros", agregó enseguida.

Este año se votó con Boleta única de Papel.

"A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria. Con ese Congreso no tengan dudas vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente. Felices Fiestas y que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC", finalizó Milei el spot. "Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas", prometió como posdata.