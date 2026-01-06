Maduro declara ser un "prisionero de guerra" y aseguró: "Soy inocente, soy el presidente de Venezuela"

El panorama político de Venezuela se encuentra en su punto más álgido tras la captura ilegal y traslado del presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos, donde enfrenta graves acusaciones de narcoterrorismo. Mientras tanto, Caracas vive momentos de tensión extrema con tiroteos registrados en las inmediaciones del Palacio presidencial de Miraflores.

Maduro, detenido este sábado en una operación militar liderada por el gobierno estadounidense, compareció ante el tribunal de Nueva York para enfrentar cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas.

Maduro fue trasladado para escuchar los cargos en su contra

Durante su declaración inicial ante el juez Alvin Hellerstein, el líder chavista sostuvo enfáticamente: "Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me acusa aquí". Además, se proclamó como un prisionero político: " Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra . Me capturaron en mi casa de Caracas".

El venezolano insistió en su defensa, calificándose como "un hombre decente" y cuestionando la legitimidad del proceso judicial. "Tengo el escrito de la acusación", interrumpió Maduro mientras las autoridades leían los cargos en su contra, que incluyen vínculos con el Cartel de los Soles y organizaciones armadas dedicadas al tráfico de cocaína.

Metropolitan Detention Center de Brooklyn

Por ahora, Maduro permanecerá recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un penal de máxima seguridad que ha alojado a figuras internacionales acusadas de delitos graves. La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo , fecha clave para definir el rumbo del proceso judicial que podría tener implicancias políticas y diplomáticas significativas.

Tensión en Caracas: tiroteos en Miraflores tras captura de Maduro

Mientras tanto, la situación en Venezuela es crítica. A pocas horas de la asunción presidencial de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la detención de Maduro, se registraron violentos tiroteos en las cercanías del Palacio presidencial de Miraflores. Ciudadanos venezolanos difundieron videos en redes sociales donde se observa una intensa balacera que iluminó la noche caraqueña.

Según los testimonios y las imágenes compartidas, los disparos parecen provenir tanto de drones como de soldados que intentan derribarlos. Las fuerzas militares desplegadas en la zona portan armas largas y se movilizan en motos, tanquetas y a pie, incrementando la sensación de caos y militarización en pleno corazón político del país.

Aunque las autoridades emitieron un comunicado oficial sobre los hechos, se especula que podría tratarse de un enfrentamiento interno entre facciones militares, aunque tampoco se descarta que estos eventos sean parte de una estrategia estadounidense liderada por Donald Trump para desestabilizar aún más al gobierno venezolano.